Huit matchs et plein de petits enjeux dissimulés dans cette foire aux gros scores. On descend à la boulangerie chercher deux croissants et serrer la main de la boulangère, on remonte sans prendre l’ascenseur pour l’économie d’énergie car ce geste peut sauver la planète plus que de bloquer les grands groupes polluants par des textes de lois, puis on se fait le résumé ensemble. T’sais le rédacteur qui commence à politiser son intro.

Les résultats de la nuit (avec les petites stats maison qui vont bien)

Celtics – Nuggets : 131-112

Magic – Suns : 114-97

Knicks – Pistons : 121-112

Thunder – Raptors : 132-113

Spurs – Bucks : 111-93

Grizzlies – Wolves : 114-103

Warriors – Cavaliers : 106-101

Lakers – Kings : 114-120

Ce qu’il fallait retenir

Ces Celtics-là sont injouables : des Jay Brothers tout feu tout flamme, un Al Horford en mode record à 3-points et Grant Williams qui aboie, Denver n’avait aucune chance.

Le Magic a broyé Phoenix comme si c’était normal, avec un Bol Bol à 13 points et 15 rebonds. Quel début de saison il nous fait.

Les Knicks d’un immense tandem Jalen Brunson – R.J. Barrett ont tapé les Pistons d’un correct Killian Hayes.

Toujours rien à se mettre sous la dent pour les fans de Vavane : 0/5 au tir en 12 minutes de jeu.

Le Thunder a broyé Toronto avec, accrochez-vous bien, huit joueurs à au moins 10 points.

Les Spurs ont triomphé pour la réception de Milwaukee.

Pas de Giannis, de Jrue et de Middleton, c’est plutôt logique.

Troisième gros duo de la soirée, Ja Morant et Desmond Bane ont frappé des Wolves en plein doute.

D’Angelo Russell continue de creuser avec un 2/8 au tir.

Les Warriors d’un immense Stephen Curry (40 points à 15/23 au tir) ont topé leur deuxième victoire de rang face aux Cavs.

Darius Garland toujours à la peine, avec… 5/19 au tir.

Les Lakers ne vont pas mieux : défaite dans le money time face aux Kings, pas de LeBron et beaucoup d’inquiétude.

Seul point positif, Russell Westbrook tire à 52% sur les cinq derniers matchs.

De’Aaron Fox a été géant avec 32 points, 7 rebonds et 12 assists.

La Californie est violette.

Le top pick en TTFL : De’Aaron Fox

Le Top 10 : juste ICI, ou patiente un peu

Quelques souvenirs de la nuit

RJ Barrett dropped a season-high 30 PTS as he led the @nyknicks to the win in The Garden! #NewYorkForever 🔥 @RJBarrett6: 30 PTS, 5 REB, 5 AST pic.twitter.com/0NGipf98PW — NBA (@NBA) November 12, 2022

Ja Morant and Anthony Edwards each dropped 28 PTS as they dueled in a rematch of last season's 1st round playoff series! Ja Morant: 28 PTS, 10 REB, 8 AST, 2 STL

Anthony Edwards: 28 PTS, 6 REB, 6 AST pic.twitter.com/1FPpk6wrcT — NBA (@NBA) November 12, 2022

Jayson Tatum logged his 3rd straight game with 30+ points as he led the @celtics to the win! #BleedGreen ☘ @jaytatum0: 34 PTS, 8 REB, 5 AST pic.twitter.com/ecXzTtQCBW — NBA (@NBA) November 12, 2022

🔥 De'Aaron Fox was in the driver's seat in the @SacramentoKings victory! 🦊 @swipathefox: 32 PTS, 7 REB, 12 AST, 2 STL pic.twitter.com/gnatofnqyS — NBA (@NBA) November 12, 2022

Tee Morant & Karl Towns Sr. are hilarious 😂 pic.twitter.com/ZXcM6bV80B — ESPN (@espn) November 12, 2022

Le classement

Les rencontres de la nuit prochaine :