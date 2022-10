Dans le cadre de ces 30 previews en 30 jours on vous parle donc des 30 franchises NBA… en 30 jours, sans blague. Et dans le cadre de ce mois 100% analyse en amont, on vous rappelle aussi que cette année encore la TrashTalk Fantasy League reprendra ses droits pour une nouvelle saison. L’occasion entre deux gros dossiers de vous balancer les tendances pour chaque franchise, et aujourd’hui on vous parle des Milwaukee Bucks !

#Les bons plans annoncés

Oui, oui, vous avez bien lu la moyenne de notre cher Giannis Antetokounmpo. 52,3 points TTFL par match la saison passée, a-t-on vraiment besoin d’expliquer pourquoi le Grec est dans nos bons plans annoncés ? Non ? Eh bien ne le faisons pas, et passons directement à Khris Middleton. Si vous avez déjà choisi le Greek Freak dans les trente jours mais que le seul match de la soirée c’est Bucks-Spurs, il faudra bien se rabattre sur quelqu’un et ça ne sera pas un des joueurs de Gregg Popovich. Alors ce sera Middleton, vraisemblablement, qui est régulier comme une horloge annonçant le Dame Time et ne décevra que très, très rarement. Même moyenne et même commentaire pour Jrue Holiday, si ces deux-là étaient frères on comprendrait très bien.

#Les carottes redoutées

Bobby Portis a beau être le chouchou du Fiserv Forum de Milwaukee, il n’est pas celui des connaisseurs de TTFL, et donc de l’équipe TrashTalk qui est bien sûr à la point du pronostic en toute circonstance. Bobby Portis est capable de grandes choses, mais avec cela viennent de grandes responsabilités ou quelque chose du genre, et il n’assume pas vraiment : 30/8/4 un soir, 4/2/2 le lendemain, la confiance est morte avant même d’avoir vu le jour. Pour les autres, on ne s’attend jamais à rien alors à quoi bon en parler. Franchement, vous imaginez vraiment un soir où vous ne pourrez choisir qu’un Buck et où vous n’aurez ni Giannis, ni Middleton, ni Holiday à disposition ? Il va falloir revoir la stratégie, là.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Giannis Antetokounmpo : 52,3 points

Jrue Holiday : 29,4 points

Khris Middleton : 29,4 points

Voilà pour les conseils TTFL maison version Bucks, et on préfère ne pas vous rappeler le classement de la Team TrashTalk l’année passée. Partez du principe qu’on sait de quoi on parle, ça vaudra mieux pour tout le monde.