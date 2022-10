Si Chris Paul et les Suns ont quitté les Playoffs par la petite porte la saison dernière, le Point God a tout de même lâché quelques masterclass en route. La plus grande ? Game 6 du premier tour à la Nouvelle-Orléans, quand CP3 a touché la perfection dans la ville où il a passé son début de carrière NBA.

Les Suns ont galéré au premier tour face aux Pelicans. Avec un Devin Booker blessé et une équipe de NOLA sans complexe, certains pensaient même qu’ils pouvaient tomber. Sauf que Chris Paul a mis le couvercle pour mettre fin aux espoirs des Pels lors de la sixième manche en Louisiane. 33 points, 8 assists, 5 rebonds, le tout sans rater le moindre shoot. 14 tirs tentés pour 14 tirs marqués, avec un 3-points dans le lot et également un parfait 4/4 depuis la ligne des lancers-francs, c’est simple on assiste à une véritable mixtape du Point God. Une mixtape durant laquelle il enchaîne les ficelles à mi-distance, sans oublier de distribuer du caviar quand la défense adverse se focalise un peu trop sur lui. Et comme un symbole, c’est également CP3 qui marque le panier qui tue à 30 secondes de la fin pour permettre aux Suns de passer de +3 à +5 et ainsi valider son ticket pour les demi-finales de conférence. Preuve de l’aspect absolument all-time de cette performance, aucun joueur dans l’histoire n’avait scoré autant de points en Playoffs sans rater le moindre tir. Et jamais un joueur n’avait marqué autant de paniers sans manquer un seul shoot dans une rencontre de postseason. La perfection selon Chris Paul.

Ce chef-d’œuvre sera sans lendemain, CP3 perdant tout son talent après avoir soufflé ses 37 bougies quelques jours plus tard. Mais il restera aussi comme l’une des perfs les plus marquantes qu’on ait pu voir en Playoffs ces dernières années.