Si tous les joueurs des Los Angeles Clippers vont nous donner envie de cliquer cette saison, on avait envie de faire un focus sur celui qui pourrait rentrer dans notre cœur et nous pousser à mater les hommes de Tyronn Lue sur la saison NBA 2022-23. Mesdames et messieurs, voici votre petite dose de Kawhi Leonard.

Ah, ce shoot, ce fameux shoot au buzzer, dans le coin, défendu par Joel Embiid. Cette balle qui rebondit plusieurs fois sur l’arceau, comme au rythme de son rire, avant de se faufiler au fond du panier et de donner la victoire aux Raptors dans l’un des plus beaux Game 7 de l’histoire. Le genre de shoot qu’on revisionne de temps en temps histoire de bien en saisir tous les détails : le silence qui règne quand la balle est en l’air, la balayeuse, les spectateurs, les joueurs, toute la salle qui regarde vers le même endroit… Puis les larmes de Joel Embiid, la joie de Kawhi Leonard, si si, et toute une arène qui saute comme un seul homme. C’est pour des moments comme ça qu’on regarde le sport, pour des moments comme celui-ci que seule la NBA peut nous offrir, et que rares sont les joueurs capables de créer.

Kawhi Leonard est l’un d’eux.

Après avoir donné son titre à Toronto, Kawhi est donc parti créer un nouveau duo du diable avec Paul George. Malheureusement, après une première saison en demi-teinte qui s’est soldée par une élimination au deuxième tour face aux Nuggets, Kawhi Leonard a décidé de s’octroyer la plus grande période de load management qu’il ait connu, et dieu (J.R. Smith) sait qu’il y en a eu. Eh oui, KL vient de manquer une saison complète, la faute à des ligaments croisés qui décidément ne le lâchent pas. Mais Kawhi Leonard est de retour, ça y est, et cela va nous faire cliquer sur les Clippers. Pour retrouver l’un des meilleurs two-way players de la Ligue, capable de défendre aussi bien qu’il n’attaque, pour revoir ce jeu midrange délicieux et cette capacité à driver hors du commun. Pour vivre de nouveaux moments ultra-clutchs proposés par l’homme aux plus grandes mains du monde (ceci n’est pas une véritable info), et pour renouer avec cette personnalité jamais vue en NBA. Kawhi Leonard est de retour, qui pourrait manquer ça ?

Les Clippers ont pris leur mal en patience la saison passée, pas par volonté mais bien forcés, la faute aux blessures longues durée de leurs stars Kawhi Leonard et Paul George. Qu’on ne s’y trompe pas, si PG13 nous fait envie, c’est bien grâce à Kawhi que l’on va cliquer sur les Los Angeles Clippers cette saison.