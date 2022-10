Dans le cadre de ces 30 Previews en 30 Jours, on vous parle donc des 30 franchises NBA… en 30 jours, sans blague. Et dans le cadre de ce mois 100% analyse en amont, on vous rappelle aussi que la TrashTalk Fantasy League reprendra encore ses droits pour une nouvelle saison. L’occasion entre deux gros dossiers de vous balancer les tendances pour chaque franchise, et aujourd’hui on vous parle des Cleveland Cavaliers !

#Les bons plans annoncés

Si on se fie aux moyennes évoquées un peu plus bas, on pourrait se dire que le bon plan, c’est… Jarrett Allen. Oui mais voilà et puisqu’il y a toujours un mais, la TTFL n’est pas une histoire de moyenne pour les gens moyens, non non, c’est pour les lecteurs de TrashTalk et on sait qu’ils visent tous l’excellence. Et pour exceller, il faut prendre des risques, viser le 60 plutôt que le 35. Pour ça, qui de mieux que Donovan Mitchell ? Sa meilleure perf l’année dernière était un gros 61, on avait dit qu’il fallait viser 60 et on est donc dans les clous pour Spida. Et puis pour un mec qui peut aller si haut, il descend rarement très bas : l’araignée s’est mise à régner comme le King la saison dernière, avec exactement zéro match sous les 10 points. Même chose pour Darius Garland à deux rencontres près, les deux à 9 points c’est dommage on n’était pas loin. Le leader des Cavs l’année dernière va laisser un peu la gonfle à Mitchell cette saison, il devrait donc tirer moins et marquer moins. Mais pas dit que ça baisse ses scores car il pourrait gagner en efficacité. Les deux larrons du backcourt vous sont donc vivement recommandés.

#Les carottes redoutées

Vous voyez le score affiché juste en-dessous, après la mention « Jarrett Allen » ? Eh bien ne vous y fiez pas trop, l’homme à la touffe style Ben Wallace de la grande époque est un carotteur de première. Il peut prendre 22 rebonds un soir et 6 le lendemain, planter 30 pions sur la tête des Hornets pour se faire cadenasser par la défense des Clippers 24h plus tard, et en termes de fiabilité c’est donc du niveau de la vielle R5 que tes parents t’ont refilée à tes 18 ans. Derrière, on évitera soigneusement de cliquer sur quiconque autre que les deux cités plus haut, parce que ce n’est pas (encore) avec Evan Mobley qu’on pourra dormir tranquille.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Jarrett Allen : 33,8 points

Darius Garland : 31,5 points

Donovan Mitchell: 31,4 points

Voilà pour les conseils TTFL maison version Cavaliers, et on préfère ne pas vous rappeler le classement de la Team TrashTalk l’année passée. Partez du principe qu’on sait de quoi on parle, ça vaudra mieux pour tout le monde.