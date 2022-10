La saison 2021-22 de Kevin Durant ne s’est pas vraiment passée comme prévu, entre blessure, bordel interne et humiliation au premier tour des Playoffs. Mais ça n’a pas empêché le Slim Reaper de lâcher plusieurs cartons, dont un dans le derby new-yorkais face aux Knicks.

Nous sommes le 13 mars 2022. Kyrie Irving n’est pas encore autorisé à jouer au Barclays Center mais par contre il a le droit d’y entrer et se retrouve en tribunes pour assister au festival de Kevin Durant dans le derby new-yorkais. Ce jour-là, et on s’en rappelle très bien car c’était un dimanche soir chez nous, KD prend feu histoire de montrer qu’il ne regrette pas du tout sa décision de snober les Knicks à la Free Agency. 53 points, 6 rebonds, 9 passes, 19/37 au tir dont 4/13 à 3-points et 11/12 aux lancers-francs. Les chiffres parlent d’eux-mêmes, Durant est véritablement en mission pour permettre aux Nets de sortir la tête de l’eau après une terrible période de 16 défaites en 21 matchs pendant son absence pour blessure. L’image symbole du match ? C’est quand KD trashtalke notre Evan Fournier national en lui disant qu’il est beaucoup trop petit pour espérer défendre sur lui. Quelques jours plus tard, Durant avouera en rigolant, « Je n’aime pas les Français depuis qu’ils nous ont battus aux JO, je les respecte en dehors du terrain mais je n’aime pas jouer contre eux ». Clairement ça s’est vu. Et il n’aime pas non plus la fanbase des Knicks alors il se permet de planter une énorme banderille à 3-points dans la dernière minute pour faire basculer la rencontre en faveur de Brooklyn.

Auteur également de 55 points dans une défaite contre Atlanta et de 51 pions face aux Pistons, Kevin Durant a martyrisé plus d’une défense la saison dernière mais cette performance face aux Knicks reste peut-être comme la plus mémorable de toute. N’est-ce pas Vavane ?