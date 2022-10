Arrivé à Atlanta en provenance de San Antonio cet été, Dejounte Murray ne va pas seulement apporter sa vingtaine de points et sa défense. Il va aussi amener sa vision de jeu et sa vista. La preuve avec cette vidéo de plus de huit minutes qui rassemble les meilleurs caviars du garçon lors de la saison dernière.

Dans la campagne calibre MIP de Dejounte Murray, c’est peut-être à la passe que ce dernier a le plus progressé : 9,2 passes décisives par match en 68 rencontres, soit un total de 627 assists distribués à ses copains de San Antonio et 264 de plus que lors de la saison précédente. Seulement trois joueurs NBA ont fait mieux en matière de passes déc’ par match, à savoir Chris Paul, James Harden et son nouveau coéquipier des Hawks Trae Young. Autant dire que le Dejounte, il sait plutôt bien faire jouer les autres quand il s’y met. Il suffit de demander à Jakob Poeltl, Keldon Johnson, Lonnie Walker et Cie, ils le confirmeront tous. Cette capacité de Murray à aider ses potes à briller a été au cœur de la campagne « surprise » des Spurs, qui ont finalement réussi à accrocher une place au play-in tournament grâce à 34 victoires alors qu’on leur promettait les bas-fonds de la Conférence Ouest. La preuve ultime que le natif de Seattle peut faire tourner un collectif, et on a forcément hâte de voir ce que ça va donner désormais du côté d’Atlanta avec son nouveau pote du backcourt Ice Trae.

Mais avant de définitivement tourner la page et de l’observer sous son nouveau maillot, apprécions ensemble une dernière fois ce qu’il a pu apporter à San Antonio la saison dernière. Petit conseil pour les fans des Spurs, gardez cette vidéo en favori car vous aurez peut-être besoin de la ressortir à un moment donné vu ce qu’il vous attend lors de la saison à venir.