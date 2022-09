Ça fait maintenant un bail que l’on n’a pas vu les Kings gagner un joueur de Sacramento recevoir une carte d’invitation pour le All Star Game. En même temps, difficile de draguer les votants pour le plus gros évènement de la saison quand ton équipe squatte le ventre mou. Cette saison, et comme chaque année depuis 2006 et leur dernière campagne de Playoffs, les Rois de SacTown vont essayer d’inverser la tendance et redonner le sourire à leurs fans après seize ans d’échecs, portés par De’Aaron Fox et Domantas Sabonis notamment, qui pourraient bien prétendre à une place au Match des Étoiles dans quelques semaines.

2017. Voilà de quand date la dernière sélection au All-Star Game d’un joueur des Kings. La franchise californienne avait à l’époque vu son pivot DeMarcus Cousins disputer le match des étoiles à la Nouvelle Orléans, et c’était d’ailleurs pendant ce All-Star Break qu’il avait été… transféré dans la ville recevant l’évènement ! À l’époque, Isaiah Thomas froissait la Ligue du côté de Boston, Russell Westbrook était élu meilleur joueur de la saison et, plus fou encore, Hassan Whiteside était le meilleur rebondeur de la NBA. Oui, c’était il y a déjà cinq ans. À cette époque, Domantas Sabonis effectuait sa saison rookie du côté du Thunder et De’Aaron Fox n’était encore qu’un minot qui se battait pour le titre NCAA avec ses potes de Kentucky. Nous voilà donc en 2022, et les deux loustics jouent désormais côte à côte en Californie pour l’équipe la plus naze de l’État. On l’imagine, même si les choix de Vlade Divac en ont fait voir des vertes et des pas mûres aux fans des Kings, que cette réputation bien claquée au sol commence à fatiguer tout le monde du côté de SacTown et qu’un retour vers ne serait-ce que le ventre mou de La Ligue ferait le plus grand bien. Le fils Sabonis et Mr Renard, les deux patrons de l’équipe, vont donc devoir se donner corps et âme s’ils veulent espérer voir cette franchise gagner à nouveau et ce pourrait aussi être l’occasion pour eux de nouer et renouer avec le Match des Étoiles. Leur talent est largement à la hauteur de l’évènement et ce qui leur fait défaut aujourd’hui est sans aucun doute le classement de leur équipe au moment des votes.

L’intérieur lituanien et le meneur américain sont un peu comme ces deux gars au lycée qui ont la côte pour être invités à la grosse soirée de fin d’année où on y retrouve tous les gens les plus populaires du bahut… mais que personne n’invite car ils ne trainent qu’avec les plus chelous dans la cour. Domas a pour sa part déjà deux étoiles accrochées à son veston, en récompenses de ses saisons 2019-20 et 2020-21 dans l’Indiana, durant lesquelles il tournait à 19,4 points et 12,2 rebonds dans une équipe alors compétitive de la Conférence Est. Pour De’Aaron, une sélection serait synonyme de dépucelage et nul doute que le meneur gaucher des Kings a envie de goûter à cette récompense, après trois saisons à au moins 21 points et 5 passes de moyenne, dont une à 25/7 en 2020-21. Malheureusement pour nos deux compères, il va falloir être performant et que l’équipe soit encore dans la course au play-in, si ce n’est mieux, du début à la fin des votes. Et c’est loin d’être gagné, malgré quelques bons renforts cet été, avec l’arrivée du rookie très prometteur Keegan Murray et celles des shooteurs Malik Monk et Kevin Huerter. Sabonis et Fox rentrent respectivement dans leurs septièmes et sixèmes années en NBA et ils ont tout ce qu’il faut – individuellement – pour devenir le duo d’une équipe qui peut viser haut chaque année dans la Ligue, d’autant que les deux sont archi complémentaires. Entourés de basketteurs en développement ou à la recherche de relances individuelles, leur mission va être de la plus grande des difficultés et une sélection au All-Star Game serait forcément synonyme de progrès collectifs pour les Kings et une consolation déjà énorme pour les courageux fans de la franchise.

Les Kings sont déjà les détenteurs du record de saisons consécutives sans Playoffs (16, série en cours) et, heureusement pour eux, ils n’ont pas cette récompense pour ce qui est des sélections au All Star Game. Ils sont d’ailleurs plutôt bien placés à ce niveau-là avec une dixième place dans l’histoire au nombre de joueurs sélectionnés pour le Match des Étoiles et leurs 42 sélections. En revanche, depuis le début du 21ème siècle, seulement 12 invitations ont été envoyées à un joueur des Kings pour 5 joueurs seulement :

Chris Webber : 2000, 2001, 2002, 2003

Vlade Divac : 2001

Peja Stojakovic : 2002, 2003, 2004

Brad Miller : 2004

DeMarcus Cousins : 2015, 2016, 2017

Boogie est donc le dernier à avoir revêtu le maillot de la sélection de prestige, preuve irréfutable que la franchise truste les bas fonds de la Ligue depuis maintenant trop longtemps, sans âme et sans victoires.

L’étiquette de loser colle est collée au dos de la franchise californienne depuis trop longtemps maintenant et jeune duo des Kings doit tenter de l’effacer et la remplacer par une nouvelle, plus sexy et attractive. Redorer le blason des Rois sera plus facile avec une sélection au All-Star Game, si ce n’est deux – mais les places sont chères – et Sabonis et Fox ont ce qu’il faut en magasin pour se frayer un chemin pour la giga teuf du lycée qui aura lieu le 19 février 2023 à Salt Lake City. On y croit ? Allez, on y croit, un peu.