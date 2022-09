30 Previews… en 30 Jours ! Comme chaque année, la série la plus folle du YouTube Game NBA débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu’aux premiers rebonds de la saison qui s’annonce. Un mois, 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une 1h d’analyse si tout va bien, et une section commentaires qui se doit d’exploser pour mettre le feu à la communauté. Aujourd’hui ? On part en direction d’Oklahoma City pour décortiquer le Thunder !

Oh mais le Thunder sort donc trois jours après les Rockets ! Quelle incroyable info dans la terrible bagarre entre les fanbases de Houston et OKC pour savoir qui sera la meilleure franchise, à savoir qui sera la seule des deux à atteindre les 25 victoires cette saison !

Plus sérieusement ? On enchaine aujourd’hui avec un nouveau tank focus sur une franchise NBA pour cette saison qui démarrera le 17 octobre, le septième si on a bien compté, et on part ce midi dans l’Oklahoma pour aller arroser les jeunes pousses qui tenteront de mettre un peu de bonne humeur dans le centre du pays. Un backcourt lumineux avec Shai Gilgeous-Alexander et Josh Giddey, deux Frenchies qui veulent percer (Théo Maledon et Ousmane Dieng), une Licorne out pour toute sa saison rookie et tout autour des profils d’ados potentiellement complémentaires et en tout cas encore en couveuse (Bazley, Pokusevski, Krejci, Mann, Wiggins, Jalen Williams, Jaylin Williams, Kenrich Williams, Serena Williams, Robin Williams…). Le tout drivé par un coach qui a l’âge de ses joueurs, et si les victoires ne devraient une fois de plus pas être légion, on surveillera en tout cas avec attention le développements de tous ces minots, avec comme horizon, une fois de plus, la draft de juin prochain, lors de laquelle l’imaginaire envoie Victor Wembanyama faire équipe avec Chet Holmgren…

Voilà pour ce teasing officiel de la saison 2022-23 du Thunder d’Oklahoma City. Pour le reste vous connaissez le chemin, alors on s’installe, on se restaure, et on profite !