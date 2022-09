Samedi et en totale discrétion, la FIBA a dévoilé le dernier pays hôte du prochain Euro, qui se déroulera au mois de septembre 2025, quand LeBron James tournera encore en 26/8/8. Trois ans pour y penser, mais si vous le voulez bien on va commencer par digérer la défaite d’hier, merci, cordialement la direction.

On ne prend pas les mêmes et on recommence. En septembre 2025 c’est donc dans quatre pays que la FIBA organisera l’Euro, répétant ainsi le système que l’on a connu dans les dernières semaines pour l’EuroBasket 2022. La Géorgie, la République Tchèque, l’Italie et l’Allemagne laissent donc place à la Pologne de Ponitka, à la Finlande de Markkanen, à la Lettonie de Porzingis et au Chypre de… Diam’s. Désolé on a n’a rien trouvé d’autre. La phase finale aura lieu en Lettonie, très probablement à Riga puisque très honnêtement on ne connait aucune autre ville de ce sûrement joli pays. Quatre équipes qui sont donc d’ores et déjà qualifiées pour cet Euro, rien d’infâmant mis à part évidemment pour Chypre, dont l’équipe nationale reste par exemple sur quelques grosses perfs comme une défaite de 40 pions face à l’ogre portugais.

Trois ans, voilà donc le temps qu’il faudra pour attendre le prochain Euro, avec comme évènement préparatoire la Coupe du Monde 2023 et les Jeux Olympiques 2024 à Paris, le moment où on nous glisse dans l’oreillette que tout le monde se care donc pour l’instant l’oignon de cet Euro 2025. sachez juste que si jamais vous êtes du genre à anticiper vos vacances 36 moins à l’avance, les villes de Riga, Helsinki, Varsovie ou Nicosie méritent le coup d’œil, pour un dépaysement total et l’occasion de voir l’Espagne cartonner l’Europe à nouveau.

A peine le temps de se remettre d’une défaite en finale qu’il faut donc penser à l’avenir, mais veuillez nous croire messieurs dames : on va clairement mettre cette info en sourdine et y repenser dans deux ans, quand l’Équipe de France tentera de participer à ce futur joyeux bordel.