30 Previews… en 30 Jours ! Comme chaque année, la série la plus folle du YouTube Game NBA débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu’aux premiers rebonds de la saison qui s’annonce. Un mois, 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une 1h d’analyse si tout va bien, et une section commentaires qui se doit d’exploser pour mettre le feu à la communauté. Aujourd’hui ? par en direction de San Antonio pour s’occuper des Spurs !

Après 25 saisons passées à dominer et à ne connaître que la sauce compétitive au menu, les Spurs entrent dans une toute nouvelle ère. Et mauvaise nouvelles pour les fans, ça ne risque pas d’être aussi beau que les maillots fiesta de San Antonio. En effet, le tanking est de mise dans le bureau de Gregg Popovich, avec des bons joueurs qui ont été marchandés, des finances totalement allégées, et un premier choix de la Draft 2023 à aller chercher dans quelques mois. Si les défaites seront donc ultra nombreuses pour égayer les nuits des fans des Spurs, il y aura tout de même des choses à voir et à décortiquer, comme analysé dans la preview du jour. Quel poste pour Josh Primo ? Quel rookie va vite faire son trou ? Jakob Poeltl et Josh Richardson seront-ils transférés à la deadline ? Direction San Antonio pour vivre la potentielle dernière saison de Pop en NBA, et la première saison 100% tanking de l’armée noire et blanche depuis belle lurette.

Voilà pour ce teasing officiel de la saison 2022-23 des Spurs de San Antonio. Pour le reste vous connaissez le chemin, alors on s’installe, on se restaure, et on profite !