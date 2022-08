On l’aurait presque oublié celui-là. La dernière fois qu’on l’a vu sur un parquet ? C’était à l’occasion des Playoffs 2021, c’était à l’occasion d’un incroyable refis d’obtempérer en plein money time d’un Game 7 de demi-finales de Conférence face aux Hawks. On ne va pas refaire l’histoire mais depuis cette fin tragique avec les Sixers quatorze mois environ sont passés, et Ben Simmons n’a toujours pas renfilé de foutu short.

Ding-dong, on y est presque, enfin peut-être. Traversée du désert bientôt terminée pour Ben Simmons ? C’est en tout cas ce que l’insider Shams Charania semble avoir voulu nous dire hier en nous annonçant qu’après un siècle sans jouer au ballon, le meneur des Nets – pour l’instant – allait donc re-tâter de la gonfle à l’occasion de petites sessions de 3×3. Pas question ici d’aller se la donner avec les soeurs Plouffe ou Leo Cavaliere en écoutant du Magic System pendant les temps-morts, mais plutôt de petits retours aux sources sur parquet chauffé, histoire, déjà et surtout, de retrouver des sensations inconnues depuis plus d’un an.

Récemment opéré du dos car rester assis un an ça fait grincer les lombaires, Benny a donc suivi de loin la branlée infligée aux siens par Boston en avril dernier et les dernières actus concernant sa franchise de Brooklyn, à savoir le départ d’une dizaine de joueurs et le drama toujours d’actualité autour des cas Kevin Durant et Kyrie Irving. Fautif même quand il ne joue pas (son contrat empêche notamment les Nets de ferrer certains gros joueurs NBA), l’ancien bestie de Joel Embiid va en tout cas pouvoir regoûter aux joies du basket-ball, histoire de – pourquoi pas – rappeler aux ignorants et aux mémoires courtes qu’il est tout de même un drôle de phénomène sur un terrain de basket. On parle d’un meneur de jeu de quasiment 2m10 qui cavale comme un lapin et qui défend comme un damné, d’un train de plus de 105 kilos capable de perforer n’importe quelle cage thoracique mais aussi de lâcher dix caviars par match, et à un problème de shoot près (et donc de poste) on est donc sur le genre de profil atypique faisant de BS une terreur potentielle s’il retrouve l’intégralité de ses moyens.

Le retroplanning maison ? Trottiner et jouer quelques oppositions sur demi-terrain donc, avec comme objectif d’être saignant pour le début du training camp des Nets en septembre et au top pour le début de saison en octobre. Ah oui, le premier match de pré-saison des Nets ? Le 3 octobre face aux… Sixers, oh, comme la vie est bien faite.