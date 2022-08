Le marché NBA ronfle en ce mois d’août et pour cause, ces messieurs Kevin Durant, Kyrie Krving ou Russell Westbrook ont décidé de geler la plateforme. Il semblerait ainsi que les 30 General Managers de la Grande Ligue soient davantage en attente du premier domino qui tombe, mais en parallèle avec ce marché des superstars, quelques free agents plus discrets tentent de poursuivre leur aventure sur les lattes américaines. C’est le cas du meneur argentin Facundo Campazzo, free agent depuis la fin de son contrat à Denver, et qui se verrait bien repartir pour une danse. On veut pas jouer les courtiers de bas étage hein, mais à deux millions la saison faut y aller en courant non ?

Débarqué sur le tard en NBA, à 29 ans, Facundo Campazzo n’a pas traîné pour faire ses preuves. Aux côtés d’un autre international de génie, Nikola Jokic, Facu a très vite montré ce pourquoi il était une référence sur le Vieux Continent, lui qui était l’un des leaders du Real Madrid avant de traverser l’océan. Les skills du génial meneur argentin ? Playmaking 50% fondamentaux 50% playground, défense, hustle et coups de vice, le genre de compétences parfaites pour jouer les doublures voire les triplures dans une équipe qui gagne. Ce qu’il a très bien fait lors de son année rookie avec les Nuggets d’ailleurs (6,1 points, 3,6 passes et 1,2 steal, 19 titularisations), mais ce qu’il a eu plus de mal à faire en saison 2, malgré l’absence de Jamal Murray et donc 40 minutes qui se libéraient sur le parquet.

Rapport ou non les Nuggets n’ont pas daigné proposer de nouveau bail à leur remplaçant, préférant pour l’instant aller chercher Ish Smith à Washington pour jouer les pompiers de service au relais d’un Jamal Murray qui fera du coup son retour à la rentrée. Ce qui nous donne donc un Facu libre de tout contrat et donc en recherche active de taf pour la saison prochaine. Et selon la fouinasse de la pampa, interrogé par le media argentin La Nacion (on dirait un tube de Shakira), un nouveau défi en NBA ne serait pas de trop :

Je veux rester en NBA. Je pense avoir fait mes preuves quand ils (les Nuggets, ndlr) m’ont fait confiance et m’ont inclus dans la rotation. J’étais quand même titulaire en Playoffs lors de la première saison, et à de nombreuses reprises en régulière également. Attention, je ne dis pas non au Real Madrid, je dis juste que pour l’instant je me concentre sur la NBA. C’est ma première option, voilà ce que je veux dire. Je me considère comme un joueur NBA et mon ambition est de rester à ce niveau. Tout peut arriver, n’importe quand, et le Real m’a permis de devenir le joueur que je suis aujourd’hui, mais mon ambition à l’instant T est de rester aux États-Unis.

Le retour de JM, l’émergence de Bones Hyland, l’arrivée de Ish Smith et celle de Peyton Watson via la Draft a mis Facundo Campazzo sur la carreau mais le Colorado n’est pas le centre du monde et un paquet de franchises NBA pourraient donc sauter le pas en proposant au vétéran une petite place sur leur banc. On a vu par exemple les Kings proposer du taf à… Matthew Dellavedova, probablement qu’ils n’avaient pas la liste des joueurs libres sous les yeux, mais le profil de Facu a en tout cas belle presse en NBA et reste désormais à prendre ce foutu téléphone au plus vite pour faire venir le chef d’orchestre de la sélection argentine. Vu comme ça l’appel fait très Isaiah Thomas, mais si les œillères de certains peuvent tomber on s’en satisfera.

Allez, c’est pas cher et c’est tout mignon, c’est quelques embrouilles avec les attaquants adverses et quelques alley-oops d’ores et déjà validés. Foncez sur le Campazzo 2023, c’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleurs highlights.