Interrogé à l’occasion d’un événement promotionnel sur la possibilité d’un jour le voir porter le maillot des Bulls, Giannis Antetokounmpo aurait pu esquiver la question afin d’éviter l’embrasement d’une prise de position floue. C’est mal connaître le personnage. Sereinement, le garçon a clairement assumé ne pas rejeter cette hypothèse en affirmant que cela pourrait potentiellement arriver. Petit coup de pression sur les Bucks, tranquille.

Seulement 150 kilomètres séparent les villes de Milwaukee et Chicago. Pourtant, le climat y est bien différent actuellement. Tandis que les fans des Bulls profitent actuellement des rayons de soleil d’été qui leur sont offerts, les habitants du Wisconsin sont écrasés par la chaleur, trahis par les litres de sueurs qui coulent depuis quelques heures sur leur front. La raison ? Oh ce ne sont pas seulement les températures. En réalité, un Grec est venu mettre son grain de sel dans tout ça. Lors d’une conférence de presse organisée dans le cadre d’un événement promotionnel, Giannis Antetokounmpo a expliqué qu’il ne fermait pas la porte à un potentiel avenir chez les Bulls, tout en prenant soin de réaffirmer son engagement envers les Bucks. Le genre de phrase à ne pas dire si l’on ne veut pas que les réseaux sociaux s’enflamment ou que les pires photomontages, comme les meilleurs, soient partagés en masse. Forcément, plein de questions nous viennent en tête à la découverte de cette prise de parole. On vous laisse toutefois la lire en entier avant de l’analyser un peu plus en détail :

« Je pense que si vous posez cette question à quelqu’un qui joue au basketball, s’il dit non, c’est que c’est un menteur. C’est une équipe qui a remporté plusieurs titres. C’est une équipe pour laquelle l’un des meilleurs joueurs – si ce n’est le meilleur joueur à avoir jamais foulé un parquet – a joué. C’est une évidence, tout le monde adorerait jouer pour Chicago. Au bout du compte, on ne sait jamais. On ne sait jamais comment la vie se déroule. Peut-être que je jouerai pour Chicago, mais pour l’instant je suis engagé pour Milwaukee. » – Giannis Antetokounmpo

Bon, l’idée fait rêver plus d’un fan des Taureaux, mais est-elle vraiment réalisable ? On sait que Giannis est un énorme trolleur, et il ne serait pas surprenant qu’il se soit amusé à dire tout cela juste car ça l’amuse de créer des petites hype temporaires. Toutefois, il est encore plus probable qu’il s’agisse en réalité d’une stratégie de communication bien réfléchie afin de pousser le front-office des Bucks à ne pas se satisfaire de la situation actuelle, et continuer de travailler pour entourer au mieux leur superstar. Il faut bien se rappeler que le Grec est sous contrat avec la franchise jusqu’en 2025, ce qui est évidemment un gros avantage pour les Bucks, qui sont donc assurés de conserver le bonhomme encore trois saisons minimum. Assoiffé de titres, Antetokounmpo ne l’entend évidemment pas de cette manière et met ainsi ce petit coup de pression afin de rappeler à ses supérieurs qu’il doive faire leur part du job, sans quoi il n’hésiterait pas à prendre la porte. Forcément, cette situation abstraite nous rappelle la situation concrète dans laquelle sont actuellement Kevin Durant et les Nets, même si on sait à quel point les deux joueurs ont des caractères bien différents.

On ne pourra pas reprocher à Giannis Antetokounmpo son honnêteté, lui qui avait déjà assuré par le passé qu’un prochain défi ne se ferait peut-être pas à Milwaukee. D’un autre côté, méfiance avec le garçon qui se délecte évidemment de cette situation de trouble dans laquelle il nous plonge. Respirez fans des Bucks, vous commencer à connaître l’animal.

Source texte : CBS / Bleacher Report / NBA on TNT