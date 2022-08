Alors que la NBA reprend ses droits dans un peu plus de deux mois, le calendrier de la saison régulière commence peu à peu à se dévoiler. Le programme de l’Opening Night se confirme lui aussi doucement, et si les Warriors seront logiquement les premiers à entrer en piste face aux Lakers, leurs adversaires lors des dernières Finales vont également être présents pour ouvrir le bal. Les Celtics seront en effet opposés aux Sixers dès le premier soir. Une affiche alléchante entre deux mastodontes de l’Est dans un TD Garden bouillant, on a quand même vachement hâte d’être au 18 octobre.

Comme chaque année les gros matchs de la saison se dévoilent au compte-goutte grâce à l’inévitable Shams Charania de chez The Athletic. Après nous avoir teasé le programme du Christmas Day, l’insider a balancé un nouveau spoil comme on les aime : Boston recevra Philadelphie pour lancer la saison à l’Est et le calendrier NBA 2022-23. Un duel au sommet entre les Sixers de KD et les Celtics de Kevin Durant, rien de mieux pour se mettre en jambes. Wait… Ah bah non, c’est vrai qu’il est toujours coincé à Brooklyn, notre ami Kevin. Au moins, il pourra se poser tranquillou dans le canapé pour regarder deux des meilleurs équipes de la saison dernière se foutre sur la tronche. Deux formations au bilan similaire en régulière l’année dernière : 51 victoires pour 31 défaites dans les deux camps. La campagne de postseason aura toutefois été bien différente, puisque les Sixers se sont fait sortir en six matchs par le Heat lors des demi-finales de Conférence, tandis que Boston a échoué à l’ultime série. Comme à l’accoutumée, la NBA envoie donc du lourd pour lancer la saison.

Sources: NBA’s 2022-23 Opening Night, Oct. 18 on TNT: – 76ers at Celtics

– And as previously reported: Lakers at Warriors — Shams Charania (@ShamsCharania) August 16, 2022

Les (h)experts qui nous lisent se lanceront probablement dans une analyse fine pour essayer de déterminer le grand favori de cette soirée, et on compte bien vous y aider. Philadelphie – Boston, c’est déjà du classique, mais encore plus ces-dernières années. Parce que ouais, se foutre sur la tronche quatre fois par ans – si ce n’est plus – mine de rien ça crée du lien. La saison dernière, les deux formations se sont neutralisées, deux partout. On retiendra entre autres la victoire à l’arrachée des C’s (88-87) lors du premier duel, les 41 points de Joël Embiid dans la victoire lors du second ou encore le blowout complet mangé par Philly en février dernier (135-87), pour l’ultime rencontre de la saison entre les deux formations. Avec quelques ajouts intéressants de chaque côté – Gallinari et Brogdon pour Boston, P.J Tucker pour les Sixers – les rencontres à venir devraient encore être animées.

Au-delà du terrain, C’s et 76ers semblent parmi les équipes en pôle pour accueillir Kevin Durant, de quoi pimenter encore un peu plus les choses. Pour le moment, le dossier KD ne se décante pas mais les deux formations disposent quand même d’un effectif très sérieux, et semblent capables de dominer l’Est. Avec un Jojo Embiid en mode rouleau-compresseur et un duo Jayson Tatum / Jaylen Brown qui ne cesse de progresser, le spectacle du 18 octobre prochain s’annonce passionnant !

Le programme de l’Opening Night est désormais connu, plus qu’à attendre la suite du calendrier NBA. D’ailleurs, on espère que le reste des chocs de la saison va vite être révélé, parce que l’attente commence déjà à se faire bien longue par ici.

Source texte : The Athletic