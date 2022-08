C’est marrant tiens, on a comme l’impression d’avoir déjà écrit ce papier hier… Après avoir vivement défendu sa legacy à grands coups de tweets, Kevin Durant s’est encore embrouillé sur le réseau social de l’oiseau bleu et cette fois, sa victime s’appelle Marc Stein. Bon, il faut dire que l’insider a relayé quelques rumeurs qui n’ont pas vraiment plu à la superstar des Nets. L’ailier ne s’est évidemment pas gêné pour le faire savoir. Au menu, retraite et training camp, on vous explique tout.

Dans le game des insiders en NBA, Marc Stein est une sacrée pointure. Suivi par plus d’1,4 millions de followers sur Twitter, ce monsieur est très sérieux, et détient régulièrement des informations provenant directement des coulisses de la Grande Ligue. Hier soir, il a indiqué qu’une source au sein de la NBA lui avait confié que Durantula pourrait envisager une retraite pour éviter de retourner à Brooklyn Toujours prêt à dégainer ses meilleures punch’ à coups de tweets interposés, KD ne s’est pas fait prier pour répondre à Marc Stein.

La raison ? Dans un long paragraphe accordé à la situation actuelle du Slim Reaper chez les Nets, l’insider a lâché quelques infos bien croustillantes. Primo, la superstar des Nets serait décidément prête à tout pour ne pas faire son retour à Brooklyn. Eh oui, l’ailier envisagerait carrément de prendre sa retraite plutôt que de remettre un jour les pieds à Bed-Stuy. Et secundo, Durant envisagerait de zapper le training camp des Nets. Bah ouais, rien que ça. Allez-y, soufflez un grand coup et séchez vos larmes – qu’elles soient de tristesse ou de joie – on reverra sûrement Durantula sur les parquets dès la saison prochaine. En effet, pour ce qui est d’une potentielle retraite, Stein a lui même tempéré ses propos en expliquant qu’associer KD et retraite reviendrait tout simplement à exagérer la situation. Trop tard, le mal est fait, Twitter s’emballe et le Slim Reaper sort la sulfateuse pour répondre de manière courtoise et délicate à l’insider.

I know most people will believe unnamed sources over me but if it’s anyone out there that’ll listen, I don’t plan on retiring anytime soon. Shit is comical at this point. — Kevin Durant (@KDTrey5) August 15, 2022

« Je sais que la plupart des gens vont croire des sources anonymes plutôt que moi, mais si quelqu’un m’écoute, je ne prévois pas de prendre ma retraite de si tôt. Cette merde en devient comique à ce point-là. » — Kevin Durant

On a dit de manière courtoise ? Désolé, faute de frappe. Bien évidemment KD n’a pas pris de gants pour répondre à Stein, sans doute fatigué par les rumeurs à son sujet. En même temps, il n’agit pas spécialement de manière à être tranquille, reconnaissons le. Vous l’aurez compris, le Slim Reaper n’envisage pas la retraite, du moins pas pour le moment. En revanche, l’ailier ne s’est pas exprimé sur ses intentions en vu du training camp. Alors que Stein affirme que le grand Kevin devrait zapper le prochain rassemblement des Nets, ce-dernier n’a pas démenti l’information, sans pour autant la confirmer.

Silence radio sur le sujet donc, mais il n’est pas impossible de voir KD manquer volontairement le training camp, à un peu plus d’un mois du début de celui-ci. Toujours est-il que la situation du MVP 2014 dans la Big Apple semble au point mort pour le moment. Alors que les Nets refusent visiblement toute les propositions qui s’offrent à eux, Durant semble lui bien décidé à quitter Brooklyn (à moins de virer Steve Nash, Sean Marks et l’oncle de Nic Claxton ). Le bras de fer entre les deux parties devrait encore continuer pour un moment, en attendant… force est de constater que KD semble bien déterminé à corriger quiconque balancera des fausses rumeurs à son sujet.

Enclosed are the first three paragraphs about what I actually wrote about KD … and why not a singe tweet from me promoted the retirement idea. Told the exec who told me it could not be believed. Used it as an anecdote to get into the latest on the Nets: https://t.co/qMnPMjUMov https://t.co/UD0ek33pqE pic.twitter.com/2P79feVyZr — Marc Stein (@TheSteinLine) August 15, 2022

« Voici ci-joint les trois premiers paragraphes sur ce que j’ai réellement écrit sur KD… et pourquoi aucun tweet de ma part n’a promu l’idée d’une retraite. J’ai dit à ma source que personne n’y croirait, et je l’ai donc utilisé comme une anecdote pour rentrer dans les actualités des Nets. » — Marc Stein

Aussi rapide pour dégainer sur les réseaux que derrière l’arc, Kevin Durant est pour le moment toujours un joueur des Nets. Heureusement, pas de retraite en vue pour le Slim Reaper, qui devrait continuer de nous régaler encore quelques années. Reste désormais à savoir sous quel maillot ce sera.

Source : Twitter @TheSteinLine / @KDTrey5