La saison 2021-2022 des Hawks aura quand même été une belle galère. Seulement neuvièmes à l’Est, les Faucons paient aujourd’hui les pots cassés de cet exercice compliqué. Eh oui, le calendrier du Christmas Day 2022 vient de tomber, et surprise, la bande à Trae Young n’est pas conviée. Il n’en fallait pas beaucoup plus pour énerver le meneur, qui a exprimé son mécontentement sur les réseaux.

Trae Young pas content. Trae Young boude. Trae Young plus vouloir faire de phrases. Bref, vous l’aurez compris Trae Young est un gros rageux. Sans aucun doute vexé par l’absence de ses Hawks au prochain Christmas Day, le meneur de poche s’est empressé de le faire savoir à grands coups de tweets sur les réseaux sociaux. Après l’annonce des matchs programmés pour Noël par Shams Charania, Très Jeune a balancé ses meilleurs emojis pour exprimer à qui voudrait l’entendre sa frustration de pas être en tenue le 24 décembre au soir. Allez Trae, à défaut d’être sapé en basketteur tu pourras toujours te consoler en Père Noël, ça fera marrer les gosses. Plus sérieusement, il n’y aura donc pas de Christmas Game cette saison pour des Hawks pourtant bien présents l’année dernière. La faute sans doute à une saison 2021-2022 franchement décevante à Atlanta. Irréguliers durant la régulière (lol) et seulement neuvième de l’Est, les Faucons ont été ensuite giflés comme il se doit – 4-1 toujours bon de le rappeler – par Miami au premier tour des Playoffs. Désolé Trae, mais ça fait quand même bien trop léger pour être programmé durant l’un des soirs les plus regardé de l’année.

👎🗑😂😂😂😂 — Trae Young (@TheTraeYoung) August 14, 2022

Passés de la cinquième à la neuvième place de l’Est en une petite saison, force est de reconnaître que les Hawks n’apportent aucune garantie de performance pour l’exercice à venir. Si Trae Young devrait continuer de faire le show sur le parquet comme sur les réseaux, les perfs’ du reste de l’effectif sont encore incertaines. L’association avec Dejounte Murray va-t-elle cliquer ? Quelle va être l’attitude de John Collins alors que des rumeurs de trade planent sans cesse au-dessus de sa tête ? Tant de risques et de questions qui ont poussé la NBA à adopter la formidable idée qui suit : tiens, plutôt que de programmer les Hawks, pourquoi ne pas décider de convier les Knicks pour Noël ? Parce que c’est bien connu, à New York on joue quand même carrément mieux au basket qu’en Géorgie.

Bon, c’est évidemment faux puisque les pensionnaires du MSG sortent d’une saison d’une saison franchement crade et sans Playoffs. Les Knicks sont bien plus bankable que les Hawks, et leur affrontement avec Philadelphie le soir de Noël est devenu mythique : c’est tout simplement l’affiche la plus jouée du Christmas Day, avec bientôt treize confrontations entre les deux équipes. Un classique, et en plus dans la Mecque du basket, difficile pour la concurrence de faire mieux. Pas de cadeaux pour des Hawks qui présentent pourtant un effectif solide et capable de faire le show sur le papier, mais la Ligue a tranché cette année : Noël pour les Faucons, ce sera bien au chaud à la maison.

We Move😎 — Trae Young (@TheTraeYoung) August 14, 2022

Comme il le dit lui même si bien, Trae Young et ses potes vont devoir avancer et passer à autre chose. Avant de penser à jouer le soir de Noël, il faudra d’abord penser à jouer correctement. En revanche, petite pensée émue pour nos amis du Heat, qui auraient quand même bien mérité un carton d’invitation pour la fiesta.

Source : Twitter @TheTraeYoung