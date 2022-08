Durant l’été, quand on s’ennuie un peu et que l’actualité est beaucoup moins chaude que le temps à l’extérieur, on peut s’occuper en matant quelques highlights de la saison passée. C’est du déjà vu, mais ça fait toujours plaisir. Et en ce début de semaine, la NBA nous offre un joli petit cadeau : le Top 100 des dunks de la saison 2021-22.

100 tomars pour 26 minutes de vidéo au total, autant dire qu’il vaut mieux attacher sa ceinture avant d’appuyer sur le bouton play. Faisant partie des ligues les plus spectaculaires du monde tous sports confondus, la NBA est un show constant qui nous permet de garder les yeux grand ouverts chaque nuit d’octobre à juin. Peu importe le terrain, peu importe l’affiche, peu importe le moment de la saison, les arceaux ont tendance à prendre cher face aux énormes qualités athlétiques des basketteurs évoluant de l’autre côté de l’Atlantique. Et dans le Top 100 du jour, c’est LeBron James en personne qui donne le ton bien comme il faut. Un reverse à deux mains en contre-attaque pour ouvrir le bal, bienvenue dans l’espace les amis. Des posters aux alley-oops en passant par des dunks bien créatifs quand l’occasion se présente, il y a absolument tout ce qu’il faut pour votre bonheur. Spoiler, un certain numéro 12 jouant sous les couleurs de Memphis est pas mal présent quand on s’approche de plus en plus de la fin, mais le tout premier spot est réservé à quelqu’un d’autre. On n’en dit pas plus, on vous laisse plutôt découvrir tout ça.

Installez-vous confortablement, prenez de quoi grignoter avec un petit jus de fruit juste à côté, et appréciez le show. Vous êtes sur le point de partir pour une petite demi-heure dans les étoiles, rien de mieux pour lancer la semaine sous les meilleurs auspices.