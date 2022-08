Maintenant que la saison NBA est finie, place aux vacances ! Les joueurs de la Grande Ligue ont encore quelques semaines de free time devant eux pour se la couler douce au soleil, s’envoyer des cocktails à la pelle… ou pas. Tiens, c’est vrai que chacun a sa propre définition du mot « vacances », alors pour vous la rédaction de TrashTalk a cherché où est-ce que les membres des Wolves ont décidé de s’évader. Et oui, l’heure est venue pour les loups de quitter le bois pour se poser un peu. Suivez-nous, on vous emmène dans leurs nouvelles tanières.

NB : ces destinations sont le plus souvent imaginaires et n’ont que pour unique but de vous faire sourire, même si elles sont parfois basées sur les réelles vacances des joueurs mentionnés.

D’Angelo Russell

Vous êtes-vous déjà demandé d’où venait la fameuse célébration « Ice in my veins » de D-Loading ? Ne cherchez pas plus loin, l’explication est simple. C’est désormais devenu un rituel depuis son arrivée dans la Grande Ligue, D’Angelo Russell profite de chaque coupures pour s’isoler dans le fin-fond de la Finlande. Une fois là-bas, le loup s’adonne a une pratique ancestrale : la méditation sous une cascade d’eau gelée. Pas étonnant que le bonhomme ait le sang froid comme de la glace.

Karl-Anthony Towns

Karl-Anthony Towns a beau faire 2m11 pour 112kg, le pivot n’a pas son mot à dire au moment de préparer les vacances. Non, à la maison, c’est Jordyn qui commande et personne d’autre. Pour le couple star de la NBA, ce sera road-trip dans toute l’Europe. Londres, Paris ou encore Amsterdam, vous pouvez comptez sur KAT pour profiter un max. Attention sur les cheat meal quand même Karlos, t’as une grosse saison à préparer !

Rudy Gobert

Pour la première fois depuis son arrivée en NBA, Rudy Gobert va passer ses vacances avec un jersey autre que celui du Jazz sur ses épaules. Et oui, Gobzilla est désormais un Loup et pour fêter ça, c’est vacances entre potes, direction Los Angeles. Vous commencez toutefois à connaître l’animal, et pas question pour lui de rester à se tourner les (immenses) pouces. Non pour Rudy, la saison à déjà démarrée et le triple DPOY compte bien rester en forme pour attaquer la régulière comme il se doit.

Naz Reid

Vous ne le saviez peut-être pas, mais Naz Reid est un artiste dans l’âme. Et oui, « Hollywood Naz » est un immense fan de dessin et possède même un joli coup de crayon. Pour trouver l’inspi’, l’intérieur s’est envolé direction Cuba et La Havane. Rhum, cigares et croquis en tout genre, un programme chargé attend notre jeune loup. Attention quand même avec les dosages bonhomme, on ne voudrait pas te retrouver Reid mort. Désolé pour le jeu de mot, c’était vraiment Naz. Merde, va vraiment falloir qu’on se calme ici.

Anthony Edwards

Après avoir grimpé sur l’ensemble des intérieurs de la Grande Ligue, Anthony Edwards a finalement décidé de redescendre un peu. Zou, Ant-Man enfile son plus beau short à fleurs et direction Hawaï. Surf et grillades sur la plage sont au programme, pour le plus grand bonheur de notre arrière toujours en quête de choses à escalader. Plus de pivot de 2m10 en vue ? Soit, les vagues hawaïennes feront l’affaire pour le moment. N’oublie pas de te mouiller la nuque avant de sauter, Anthony !

Kyle Anderson

Les valises à peine posées et Kyle Anderson file déjà se reposer. Le nouveau Loup a une maison de vacances dans le New Jersey et il compte bien en profiter. Bon, la destination n’est pas la plus sexy on vous l’accorde, mais n’est-elle pas finalement à l’image de son propriétaire ? Pas la plus flashy, mais tout de même très efficace. De toute façon, Kyle il s’en fout, ce qu’il veut lui, c’est un jardin et une piscine pour pouvoir s’affaler tranquillement sous le soleil du Nouveau-Maillot.

Austin Rivers

Et bim, encore un nouveau Loup au sein de la meute. Bon l’ami Austin commence tout de même à avoir une belle expérience des intersaisons en NBA. Pour lui, cette année ce sera vacances en famille. Et quand on vous dit famille, on ne parle pas de tata Odette et papy Paul. Non, non, vraiment pas ce genre de famille-là. Visez plutôt sur le canapé : Dell, Steph et Seth Curry, Damion Lee, Doc Rivers et donc son fiston Austin. Le canap’ le plus cool du monde pour une maison aux allures de pick-up game, qui, à n’en pas douter, doit connaître de jolis matchs une fois la nuit tombée.

Bryn Forbes

Champion NBA en 2021, Bryn Forbes se la coule douce depuis. Pour le sniper du Minnesota, cette année, c’est direction Zanzibar, en Tanzanie. Les deux fistons dans les valises et Bryn file emmener sa troupe au contact du règne animal. Safari géant et balade avec les dauphins, le programme est plutôt sympa. D’ailleurs Brynou, il resterait pas quelques places dans la valise ?

Taurean Prince

En vacances après une jolie saison, Taurean pourrait bien croiser un autre Prince cet été. Et oui, l’ailier s’envole pour Monaco afin de chill sur Le Rocher. Enfin chill, le mot est vite dit puisque TP (mes yeux saignent) s’est organisé une petite séance training avec Mike James. Cette année, c’est dit, les Timberwolves seront compétitifs et Taurean compte bien être de la partie. Pas de temps à perdre donc pour lui !

Jaden McDaniels

Après une saison passée à défendre la raquette comme si sa vie en dépendait, Jaden McDaniels a décidé de prendre du repos. Direction la maison en campagne de papa et maman avec le bro Jalen. Cet été, c’est retour dans le passé pour les deux frères. Un contre un dans le jardin, soirées Play et crêpes pour le goûter, les McDaniels bro sont de retour en 2010 et c’est maman qui commence à être nostalgique.

Alors, quel programme vous chauffe le plus ? Ici, on irait bien faire un tour chez Austin Rivers et toute sa tripotée. Et au pire, si personne nous ouvre, on file chez les McDaniels. Et toc, dans ta tronche Austin. Dans tous les cas, nous, on retourne s’affaler au soleil en attendant la prochaine enquête. Salut !