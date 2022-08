Parti jouer en Chine après avoir été coupé par les Nets en septembre dernier, Noah Vonleh est finalement de retour dans la Grande Ligue, et c’est chez les Boston Celtics que ça se passe. Invité au camp d’entrainement des C’s après une belle saison sous le maillot des Shangaï Sharks, le pivot va devoir prouver qu’il mérite toujours sa place en NBA. Bonne nouvelle pour lui, quelques minutes devraient être à gratter en sortie de banc dans la raquette des Verts.

Il existe en NBA une certaine catégorie de joueurs pour qui trouver de la stabilité est compliqué, voire impossible parfois. Drafté avec le neuvième pick par les Hornets en 2014, Noah Vonleh a pas mal bourlingué depuis. Les Blazers, les Bulls, les Knicks, les Wolves, les Nuggets et les Nets, impossible de le nier, l’intérieur fait bel et bien partie de la classe des routards. Désormais, c’est chez les Boston Celtics que Noah va découvrir sa huitième franchise après neuf saisons en NBA. Originaire du Massachussetts, le gamin de Haverhill retrouve enfin la maison, mais pour combien de temps cette-fois. Signé pour seulement un an par les C’s, Vonleh va devoir ses preuves rapidement dans une raquette où des minutes pourraient a priori lui être données. D’ailleurs, quoi de mieux que le camp d’entrainement des C’s à venir pour préchauffer Capable de s’écarter un peu pour décocher quelques flèches derrière l’arc mais également de choper quelques rebonds, NV va toutefois devoir faire mieux que lors de ses derniers passages sur les parquets américains. Apparu seulement à quatre reprises pour deux minutes en moyenne, son aventure chez les Nets est clairement à oublier, tout autant que celle chez les Nuggets juste avant. Non, le meilleur de Noah Vonleh est advenu il y a maintenant cinq saisons de cela, alors que l’intérieur jouait encore pour les Knicks. On rigole on rigole, mais il n’empêche que l’expérience au Madison Square Garden aura vraiment été intéressante pour le pivot alors âgé de 24 ans. Régulièrement starter au poste quatre en raison des blessures de Porzingis, Vonleh avait alors montré des choses intéressantes, en compilant notamment 8 points et 8 rebonds chaque soir. Le transfert chez les Wolves aura malheureusement coupé cette belle dynamique, jusqu’à aujourd’hui en tout cas.

Free agent F Noah Vonleh has agreed to a one-year deal with the Boston Celtics, source tells ESPN. Vonleh will go to training camp with the hopes of making the roster. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 2, 2022

Depuis ? Noah Vonleh à se faire une réelle place en NBA. Après avoir bien rempli sa carte des Etats-Unis, l’intérieur s’est exilé en Chine la saison dernière, n’ayant plus d’offre au pays de l’Oncle Sam. Performant là-bas, l’ancien étudiant d’Indiana a connu un exercice 2021-22 abouti avec les Shangaï Sharks. Les moyennes ? 11,6 points et 5,8 rebonds, pas mal du tout. Vonleh a enfin pu jouer un peu et l’essentiel est sans doute-là. De la confiance et du temps, c’est qu’il manquait au garçon pour montrer qu’il a encore des billes à placer en NBA. C’est sous les couleurs des Celtics qu’il va donc devoir tenter de s’imposer. Avec Al-Horford et Luke Kornet pour seule vraie concurrence en sortie de banc, NV se doit d’être régulier pour espérer gratter quelques minutes. Sans quoi, son avenir en NBA pourrait bien s’assombrir encore un peu car le contrat n’étant pas garanti, il n’a aucune certitude d’être conservé par Beantown au delà du camp d’entraînement des C’s.

À seulement 26 ans, Noah Vonleh va devoir prouver que sa carrière en NBA est loin d’être terminée. Annoncé comme un joueur à fort potentiel lors de son arrivée, l’intérieur a du mal à confirmer son statut. Allez Noah… la Chine, c’était bien mais il est désormais temps de prouver, et quoi de mieux que Boston et son mythique Garden pour y arriver.

Source texte : CBS Sports