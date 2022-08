Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur les différents gazouillis qui ont marqué ce mois de juillet.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# Même après 25 transferts en 2 jours, Patrick Beverley garde confiance en lui.

Always business. Wolves 🐺 Thank You❤️. Time to take another team 2 Playoffs — Patrick Beverley (@patbev21) July 1, 2022

« Encore le business, merci les Wolves. C’est l’heure d’amener une autre équipe jusqu’aux Playoffs. »

# Le trafic de deux roues à Paris rend chafouin notre Evan Fournier national.

A Paris, qui méritent le plus un gros carton: — Evan Fournier (@EvanFourmizz) July 7, 2022

Je roule en Mégane bouffon — Evan Fournier (@EvanFourmizz) July 7, 2022

# Tyrese Haliburton est enfin tombé sur lui-même sur le jeu Poeltl.

FINALLY🤣 Poeltl 133 – 1/8 🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩 — Tyrese Haliburton (@TyHaliburton22) July 7, 2022

« Enfin ! »

# Nicolas Batum se pose des questions sur la sobriété des gens ayant créé les comptines pour enfants.

J’écoute “une souris verte” avec ma fille de 17 mois. Donc on l’attrape pas la queue et 2 mecs te disent « tu la trempe dans l’huile puis dans l’eau et ça devient un escargot tout chaud ». Y’a que moi qui trouve ça totalement con ? 🤣 — Nicolas Batum (@nicolas88batum) July 11, 2022

# Nous aussi Joe, même en pleine canicule.

☕️☕️☕️ — Joe Ingles (@Joeingles7) July 12, 2022

# Evan Fournier se rend quant à lui à l’évidence.

Avec les temperatures qu’on a en France depuis 2 mois c quand meme dur de nier qu’il y a bien un réchauffement climatique — Evan Fournier (@EvanFourmizz) July 13, 2022

# Ce Channing Frye est donc très observateur.

I can see your nips https://t.co/cXOnLzRgWp — Channing Frye (@channingfrye) July 17, 2022

« Je peux voir tes tétons.

# La loi de la jungle vaut également pour le basket de rue selon Kevin Durant.

Never came to the court with a ball, but I used to leave with one. https://t.co/qNLur1mXoK — Kevin Durant (@KDTrey5) July 24, 2022

« Kevin Durant est probablement le genre de type à se barrer avec son ballon quand il perd. »

« Je ne suis jamais venu sur un terrain avec mon ballon, mais je repartais avec celle des autres. »

# Même dans le football, la célébration « nuit » de Stephen Curry fait rage. C’est Ousmane Dembélé qui l’a utilisée récemment.