Tout comme Vincent Collet l’avait réalisé il y a maintenant presque un mois, le coach de l’équipe d’Italie Gianmarco Pozzecco a révélé sa liste élargie de 17 joueurs qui pourraient participer à l’EuroBasket qui se déroulera en Allemagne dès septembre. L’objectif est simple : faire mieux que les campagnes précédentes, où les Azzurris ont clairement déçu.

S’il n’est pas prévu que l’Équipe de France affronte la sélection italienne lors des phases de poules de l’EuroBasket, qui débutera le 1er septembre à Cologne en Allemagne, la liste de 17 joueurs récemment dévoilée par Gianmarco Pozzecco nous intéresse fortement. La raison ? Afin de mieux se préparer pour la compétition officielle dans un mois, nos Bleus vont affronter à deux reprises les Italiens à l’occasion de rencontres amicales les 12 et 16 août prochain. Il est donc essentiel de se pencher sur l’effectif présenté par nos voisins, qui plus est car on ne peut faire abstraction de la possibilité de les retrouver en phase finale lors de l’Euro. La première information qu’il nous faut noter, c’est bien évidemment la présence de Danilo Gallinari, quasi-doyen (34 ans) de cette équipe si Luigi Datome n’était pas là (35 ans). Encore performant dans son style – tout en lenteur – si caractéristique, Danilo ne sera cependant pas accompagné de son compatriote Marco Belinelli, qui n’a cette fois pas été convoqué. On peut toutefois noter que Simone Fontecchio sera quant à lui bien présent pour essayer d’à nouveau porter ses coéquipiers comme il avait pu le faire lors des Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Ayant récemment signé avec le Jazz pour deux ans, le poste 2-3 sera donc le deuxième et dernier NBAer de cette équipe d’Italie.

Troisième joueur italien à évoluer en NBA à partir de la saison prochaine, le numéro 1 de la Draft Paolo Banchero ne représentera pas son pays en Allemagne cette année. Pourtant, le prospect de Duke avait annoncé son envie de jouer pour la Nazionale, mais il est peut-être trop tôt pour l’incorporer à ce effectif pas tout jeune. On aura malgré tout la chance de retrouver nos Nico préférés. Ah non non, Batman n’a pas changé de nationalité, on vous parle de Niccolò Mannion et Nicolo Melli, vous vous souvenez ? Le premier était devenu la mascotte de Golden State lors de la saison il y a deux ans tandis que le deuxième se planquait dans les corners de la Nouvelle-Orléans de 2019 à 2021. Ce sera donc l’occasion de voir ce qu’ils deviennent. Moins connu mais également à surveiller, l’Italo-américain John Petrucelli, très gros shooteur puisqu’il plantait 43,2% de ses tirs du parking avec le Germani Brescia cette saison. On notera aussi la présence du jeune Matteo Spagnolo (19 ans), qui représente une très grosse partie de l’avenir de cette sélection italienne, tout comme Gabriele Procida (20 ans). Bien sûr, cette liste n’est qu’une présélection, et d’ici quelques semaines, cinq joueurs de plus sauteront pour ne garder que les 12 soldats qui partiront à la guerre en Allemagne. Pour rappel, les Italiens se retrouveront avec la Grèce, la Croatie, l’Ukraine, la Grande-Bretagne et l’Estonie dans la poule C.

Rentrée bredouille à chaque édition depuis celle de 2003, l’Italie va tout faire pour tenter de décrocher une médaille lors de cet EuroBasket 2022, quelque soit sa couleur. Et même si tous les meilleurs éléments de cette équipe ne sont pas réunis, on peut s’attendre à voir nos voisins débarquer l’esprit revanchard dans cette compétition où personne n’est à prendre à la légère, et encore moins l’Italie.

