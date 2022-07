Absents des parquets NBA depuis de longs mois, Jamal Murray et Michael Porter Jr. vont faire leur retour avec les Nuggets en début de saison. Dans le Colorado, on en a un peu marre des blessures qui cassent une saison, donc on prendra quelques précautions avec ces deux gars, qui auront un temps de jeu restreint dans un premier temps.

Les Nuggets peuvent être frustrés de leurs derniers mois. Alors qu’ils disposaient d’un roster très compétitif mené par un grand Serbe de plus en plus monstrueux, la dynamique qui devait les emmener vers les sommets de la Ligue s’est petit à petit fragilisée, au rythme des blessures qui ont touché leurs cadres. Ça a commencé avec Michael Porter Jr., joueur au potentiel assez énorme mais dont les problèmes physiques sont récurrents. En 2018, les Nuggets avaient profité des doutes sur sa fiabilité physique pour récupérer l’ailier en 14ème position en faisant le pari que son corps tiendrait le coup. Et quand il a été en tenue, Michael a démontré tout le talent offensif qu’on lui voyait depuis des années. Sauf que les années passent et que son dos continue à le faire galérer, avec seulement 9 matchs disputés la saison dernière. Du côté de Jamal Murray, on a affaire à un meneur de niveau All-Star… fauché en pleine ascension par une blessure aux ligaments croisés à la fin de la saison 2019-2020. Malgré ces deux grosses galères, les Nuggets sont quand même parvenus à se qualifier en Playoffs dans la jungle de l’Ouest, mais on a bien vu dans cette période que Nikola Jokic ne peut pas lutter seul. Après une saison en mode DNP, Murray se prépare à un retour la saison prochaine tout comme Porter Jr., qui retrouve de bonnes sensations cet été. Pour ne pas connaitre les mêmes difficultés, le staff des Nuggets aurait d’ailleurs décidé de jouer la carte de la précaution en appliquant des restrictions de temps de jeu à ses deux joueurs en début de saison.

At least 3 years of: Jamal Murray

Kentavious Caldwell-Pope

Michael Porter Jr.

Aaron Gordon

Nikola Jokic I love it. https://t.co/vLmiClYZ9L — Devin Battle 🏀 (@Its_Wade) July 14, 2022

Une décision sage que l’on peut bien comprendre quand on regarde la situation générale de la franchise. Les Nuggets ont profité de l’été pour faire des ajustements intéressants, en récupérant par exemple Kentavious Caldwell-Pope en tant qu’arrière starter. Avec la base sur laquelle ils construisent depuis plusieurs années, les hommes du Colorado se retrouvent donc avec plusieurs joueurs cadres jeunes et sons contrat pour encore au moins 3 ans, une rareté dans la NBA actuelle. De quoi se permettre d’avoir quelques ambitions, à la condition que les pépins physiques ne viennent pas à nouveau gâcher tout ça. Denver veut enfin une saison complète (Playoffs compris évidemment) avec son trio Jokic – Murray – Porter Jr. en pleine forme, quitte à préserver les deux derniers dans les premiers mois de 2022-23. D’autant que derrière les cadres, il y a aussi quelques jeunes joueurs intéressants à développer dans le roster. Ici, on pense par exemple à Bones Hyland, steal de la Draft 2021 qui avait fait le taf pour sa première saison l’année dernière à la place de Jamal Murray. Retour à la compétition adouci, préservation des cadres à long terme, occasion de développer des jeunes… Cette décision pourrait finalement être gagnante pour tout le monde, en espérant que cela suffise à éloigner ces Nuggets des blessures la saison prochaine.

Jamal Murray et Michael Porter Jr. de retour après de longues absences, les Nuggets ne prendront pas de risques. L’objectif est que tout ce petit monde monte en puissance au fil de la saison pour arriver à fond en Playoffs. La base est belle, le potentiel est là, il ne reste plus qu’à confirmer sur le terrain en évitant les passages à l’infirmerie.

Source : realgm.com, Twitter @Its_Wade