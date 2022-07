La Summer League fermera bientôt ses portes et avec elle des souvenirs par centaines. Des souvenirs étranges néanmoins, offerts par quelques uns des prospects annoncés comme de vrais surdoués, mais aussi par quelques no names dont on ne reverra probablement jamais la bouille jusqu’à… l’été prochain à Las Vegas. Allez, on vous récapitule cette antépénultième nuit de Summer League ?

Les résultats de la nuit :

Grizzlies – Celtics : on l’a regardé d’un œil, pendant que l’autre œil était occupé à surveiller les gamins qui gambadent à la fête du village, et pendant que notre troisième œil attendait la quatre fro commandée une heure plus tôt. Oui on a trois yeux, comme Tenshinan, et comme J.D. Davison qui a donc claqué l’une des plus grosses perfs de cette Summer League avec 28 points et 10 passes face aux Grizzlies. Des Grizzlies pour lesquels Ziaire Williams a été très bon, pour lesquels les gamins Roddy, Lofton et Kennedy ont été bons aussi. A noter également que Xavier Tillman a tomar sur Juhann Begarin, mais au final c’est bien le Frenchie qui s’en sortira le mieux avec un nouveau gros match (21 points) et une troisième victoire en quatre matchs pour les baby Celtics.

Hawks – Spurs : ce à quoi on s’attendait ? A une nouvelle démo de mignardises signée Blake Wesley, et on n’a clairement pas été déçu car le gamin a confirmé qu’il était bel et bien la darling des Spurs sur cette Summer League. Ce à quoi on s’attendait moins ? Voir un mec du nom de Tyson Etienne scorer dans les dernières secondes avant de voler le ballon de la gagne sur la possession suivante. 21 points au final pour Tietienne, dont 18 en deuxième mi-temps, alors qu’en face le duo de rookies Wesley / Branham cumule un peu plus de 30 pions. Belle soirée également pour Joel Ayayi avec 7 points, 11 rebonds, 5 passes, 2 steals et 1 contre en 28 minutes.

Cavs – Pistons : nous rompichâmes fort. Les Pistons avaient une fois de plus envoyé l’équipe réserve de l’équipe réserve de leur équipe réserve, et côté Cavs les quelques buckets filochés par Ochai Agbaji n’ont absolument pas suffi à faire de ce match autre chose qu’une immonde purge de juillet. La barre des 30 points atteinte seulement… en deuxième mi-temps pour les Pistons, souvenirs qui rejaillissent d’un Attignat – Izernore de mi-saison, et le ragequit eut finalement lieu en début de quatrième quart avant que les Pistons… ne reviennent et ne passent qu’à trois lancers de l’emporter, mais ça ça nous fait une belle jambe.

Bulls – Hornets : dans la famille des équipes qui rateraient un éléphant dans une salle de bain on demande les Hornets. 26/76 au tir, une abomination de match que les Frelons n’ont jamais semblé en mesure d’aller gagner malgré la nouvelle belle sortie du nouveau crack local Bryce McGowens, très maladroit cette nuit mais qui nous procure quand même quelques sensations. Pour les Bulls Makur Maker (le frère de Thon) s’est montré en sortie de banc et Marko Simonovic a sorti un fat double-double, mais le big-up de la soirée est à mettre au crédit du rookie Dalen Terry (20 pions à 8/12 dont 2/2 du parking).

Knicks – Magic : on ne change pas une équipe qui gagne, et les Knicks ont donc emporté leur troisième victoire en quatre matchs à Vegas, grâce au trio habituel de sophomores (Jericho Sims, Miles McBride et Quentin Grimes), pratique pour faire grimper leur valeur en vue d’un trade pour Donovan Mitchell. Le rookie Jean Montero a encore assuré en sortie de banc, et tout ça fut logiquement trop de soucis pour le Magic, privé de Banchero et obligé de s’en remettre à Tommy Kuhse, espèce de sosie jeune de Nick Calathes et particulièrement en vue à Vegas. Victoire des Knicks 102-89, next.

Mavs – Bucks : décidément, les Mavericks n’y arrivent pas dans cette Summer League. Cette nuit Moses Wright et – de nouveau – l’étonnant Jerrick Harding ont sauvé les meubles pour les Texans, mais on notera tout de même le nouveau match très maladroit et malagauche du rookie Jaden Hardy, décidément peu en veine à Vegas. Du coup les Bucks n’ont pas eu besoin de se bouger outre-mesure et se sont une nouvelle fois appuyés sur leur trio Liddington / Mamukelashvili / Beauchamp, alors que les deux Français Hugo Besson et Sylvain Francisco ont chacun eu droit à un petit quart d’heure de gloire en sortie de banc mais qui ne restera pas dans les annales.

Blazers – Rockets : l’un des matchs les plus engagés et emballant de la nuit. Josh Christopher avait passé son tour car il a enfin compris qu’il était trop fort pour de la Summer League, Jabari Smith Jr. est trop fort pour de la Summer League sauf quand il shoote du parking et Tari Eason est le véritable MIP de l’été à Houston, mais pour les Blazers c’est le sophomore Keon Johnson qui a tiré le feu d’artifice cette nuit. 25 pions pour le joueur arrivé en provenance des Clippers en cours de saison dernière et une troisième victoire en quatre matchs pour les Blazers, de bonne augure en vue du début de saison. Nan on déconne.

Nets – Wolves : victoire sans trembler des Nets de Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving Cam Thomas, Kessler Edwards et Day’Ron Sharpe. Des joueurs estampillés NBA et donc forcément un plus solides qu’une jeunesse des Wolves qu’on peine à découvrir. Un écart qui grimpe très vite, à mesure que la hype monte en faveur des Wolves depuis l’arrivée de Rudy Gobert, à mesure que la hype pour cette Summer League redescend dans le Minnesota. La preuve ? Durant tout le match sir les réseaux, les fans des Loups n’ont fait que parler… de l’arrivée d’Austin Rivers en ville et, ça, ça c’est une sacrée nouvelle, enfin surtout pour Austin Rivers.

Les images marquantes de la nuit :

