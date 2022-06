À la question « Une carte Panini peut-elle valoir plus qu’une année de salaire de Jordan Poole », la réponse est oui. Ce dimanche, sur le site Goldin – place de marché n°1 pour les objets de collection type pop-culture et sport – une carte Panini de LeBron James est partie à un prix record. Débrief.

Nous sommes le dimanche le 26 juin, il est 4h du mat’.

Sur le site Goldin, une vente XXL – lancée le 9 juin – est en cours : après 24 enchères, la barre est à 1,9 millions de dollars. Mais que vend-t-on ? Une table du Château de Versailles sur laquelle mangeait le Roi-Soleil ? Un maillot porté par Michael Jordan lors des Finales 93 ? Le mot de passe du compte Twitter d’Adrian Wojnarowski ? Non, rien de tout cela. L’objet en question est une carte Panini de LeBron James, sortie l’année dernière : la « Triple Logoman » du King, édition 2020-21. Certifiée authentique par PSA – société de notation des cartes à collectionner – on retrouve dessus trois logos de la NBA, correspondant à trois époques différentes de la carrière de LeBron James. L’un est brodé, vieilli sur les contours, pour les premières années du King à Cleveland. Le second est lui aussi brodé, cette fois jusqu’aux contours, pour la période Heat de LeBron. Le troisième et dernier logo est imprimé, d’une qualité parfaite, en référence à sa période Lakers.

Il est 4h19 du mat’.

Une ultime enchère vient clore cette vente : un potentiel acheteur propose 2 millions de dollars, et devient ainsi acheteur tout court. Avec la taxe de 20% imposée par le site, l’acquéreur débourse au total 2,4 millions de dollars pour la carte Panini. Pourquoi un tel prix ? Cette version est unique au monde, en témoigne la mention « One of one » inscrite à la verticale. Sa vente est donc l’une des plus importantes jamais réalisées dans l’histoire des cartes à collectionner.

They paid $1,400 each for a spot in basketball and football pack breaks.

They came away with a card worth at least $2.1 million.

The story of the three men who will sell LeBron Logoman in 60 hours from now https://t.co/a9DcqlxWFM

— Darren Rovell (@darrenrovell) June 23, 2022