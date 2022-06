Qui dit énorme soirée de Free Agency dit énorme apéro pour vous en faire le teaser officiel. Tu ne savais pas quoi faire ce soir ? Ne dis pas merci mais on vient de te trouver l’idée du siècle. A 72h du top départ de ce marché des transferts 2022, envoyez le GROS Apéro TrashTalk !

Les free agents que sont Jalen Brunson, Bradley Beal, Miles Bridges ou encore Deandre Ayton… mais pas que. La Free Agency c’est l’un des évènements de l’année en NBA, et lors de cette soirée magique nombreux sont donc les joueurs qui vont devoir faire leurs bagages en vitesse, on parle de ceux qui n’avaient pas eu l’occasion de préparer leur déménagement et qui l’apprendront alors qu’ils sont tranquillement en train de s’envoyer un steak de soja au restau du coin. Fourbir ses armes en vue de la saison prochaine ou se préparer tranquillement à ne pas être consécutif, là on parle des Kings et des Knicks notamment, bref une soirée immanquable où des dizaines de choses se passent. D’ici-là on vous concocte un petit programme aux oignons, on a notamment commencé en vous envoyant un combo concernant les meilleurs joueurs disponibles poste par poste (ici par exemple), et ce teaser géant s’accompagne ce soir d’un Apéro TrashTalk XXL de 90 minutes pour tout savoir de ce qu’il se trame dans les bureaux de la Grande Ligue.

Bastien, Alex, un canapé, une déco boisée, une tapisserie, une tête de cerf… et de l’analyse fine. Allez, apéro pour tout le monde, et que ça saute !