NBA Draft 2022 – le replay : quatre heures de live au menu, c’est cadeau et c’est offert par TrashTalk

L’événement de la nuit en NBA c’était bien évidemment la Draft 2022 et on était là pour vivre tout ça en direct. Vous avez raté le live ? Pas de panique, on vous balance le replay !

Ici-même, le lien vers ta chaîne Twitch préférée

Paolo Banchero qui pique la vedette à Jabari Smith Jr. à la première place, les trades en cours de soirée, quatre de nos frenchies draftés, sans oublier quelques surprises comme toujours (A.J. Griffin, E.J. Liddell qui dégringolent), on a eu de quoi se mettre bien cette nuit avec la Draft 2022. La formule, vous la connaissez déjà : la team est sur le canap’ pour analyser les picks et les moves des uns et des autres, en tirer les premières conclusions et la famille donne son avis dans le chat, histoire que tout le monde participe à la fête. Pour ceux qui n’ont pas pu ou pas voulu mettre le réveil, on vous conseille de garder un bon gros spot de libre car c’est bien 4h de live qui vous attend. Mettez-vous à l’aise, on s’occupe du reste !

La Draft NBA, c’est un des événements annuels immanquables et on s’est maté ça avec la commu’ comme toujours. On fait la bise aux 15 000 copains et copines qui nous ont accompagné jusqu’au petit matin et pour les autres, le replay est à retrouver juste en-dessous.