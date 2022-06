Nouveau jour donc nouvelle rumeur, vous connaissez la recette. Les Knicks font aujourd’hui la Une de la gazette des transferts puisqu’ils auraient envie de faire un peu de ménage dans leur effectif. L’objectif ? Selon Jake Fischer du Bleacher Report, récupérer Jalen Brunson, lieutenant de Luka Doncic et auteur d’une superbe campagne de Playoffs avec les Mavericks.

Les Knicks, c’est un peu comme Manchester United au football. Sous chaque tweet de grand joueur, vous trouvez toujours une ou deux réponses « Come to New York ». L’intégralité de la NBA ou presque passe dans le roster de NY entre juillet et août, dommage car pour l’instant les meilleurs qui sont finalement venus dans la Big Apple ont posé leurs valises à Brooklyn. Allez, les petites vannes passées, on s’attaque au vrai morceau du jour. Jalen Brunson donc, c’est une épopée printanière à 21,6 points, 4,6 rebonds et 3,7 passes. Ajoutez-y deux trois cartons infligés au Jazz notamment, et ça vous donne un joueur qui a parfaitement su mener la barque en l’absence de Luka Doncic. Lors du retour du roi ? Pas de souci car même quand Aragorn Lulu est sur le parquet, Jalen ne se prive pas de prendre les tirs, et de les rentrer. Pour les Mavs, c’est tout bénef car avoir une deuxième option offensive aussi fiable n’est absolument pas un luxe en Playoffs. Souci : ce luxe aura un prix l’année prochaine. Les Mavericks auront du mal à sortir les 85 millions de dollars que le jeune homme demande pour continuer à officier chez les Licornes.

The Knicks are looking to clear $25M in cap space to go after Jalen Brunson in free agency, per @JakeLFischer pic.twitter.com/03MPtSbCxr — Bleacher Report (@BleacherReport) June 21, 2022

Si vous ne voyez pas le lien avec les Knicks, figurez-vous que nous non plus. Une équipe qui gagne, avec un joueur agréablement surprenant : pas de doute, la tête de Julius Randle est déjà couchée dans le « Qui est-ce ? ». Pourtant, ce sont bien les Bockers qui pourraient mettre la main sur ce bon Jalen Brunson. Comment ? Et bien en lui donnant les dineros qu’il réclame, tout simplement. Attention, tout ne risque pas d’être simple et Catoche à la compta va sans doute passer des soirées à s’enquiller café sur café. 25 millions, c’est le montant que les Knicks doivent libérer dans leur masse salariale actuelle pour espérer attirer l’œil de la cible. Il va donc falloir envoyer des lettres de fin de mission à certains gars de l’effectif. Kemba Walker ? Derrick Rose ? Dans tous les cas, l’arrivée d’un poste 1 à Manhattan devrait logiquement pousser l’un de ceux présents vers la sortie. Ne reste maintenant plus qu’à savoir qui.

Jalen, ça te dit de ramener ton talent dans la plus grosse métropole des Zétazouni ? En tout cas, tous les fans des Knicks ont eu envie de te voir porter la tunique de leur équipe. Bien sûr cela aura un prix, mais New York est la ville de tous les possibles.

Sources : Marc Stein / Bleacher Report