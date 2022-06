L’histoire se vit mieux ensemble alors cette nuit, la fine équipe de ta chaîne YouTube préférée s’était réunie sur le mythique canapé, devant cette non moins mythique tapisserie. L’occasion donc de vivre en direct ce nouveau sacre des Warriors, et cette fois-ci même les lunettes étaient de sortie.

Deux heures, quarante-huit minutes et cinquante secondes. Voici le temps qu’il vous faudra pour visionner ce replay, et voici donc le temps qu’il vous faudra pour fermer définitivement le livre de cette saison 2021-22. Les Warriors sont champions NBA, les Celtics sont leurs dauphins car de dauphins t’en fais pas des requins, et on vous offre donc ces presque 169 dernières minutes de live, histoire de fermer cette ultime page en famille, avant de partir – d’ailleurs – très vite vers d’autres horizons comme la Draft et la Free Agency, parce que c’est comme ça la NBA, ça ne s’arrête jamais. La nouveauté 2022 ? L’équipe avait décidé de sortir les lunettes de ski pour s’éviter la faciale de champagne, on arrête pas le progrès de la petite chaine qui est monrée jusqu’à devenir aujourd’hui une vraie production hollywoodienne quotidienne.

Un bonheur partagé car contagieux, des sourires offerts à des dizaines de milliers de personne parce qu’on a le cœur sur la main. Alors précipitez-vous vite sur ce dernier replay pour fêter avec nous ce nouveau trophée californien car on se répète, une dernière fois : l’histoire se vit mieux ensemble.