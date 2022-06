Vaincus par les Warriors cette nuit lors du Game 6, Jaylen Brown et Al Horford ont répondu présent dans cet ultime duel. La défaite est au bout mais les deux garçons ont mérité quelques projos.

Au moment de faire les comptes après une défaite, le premier réflexe semble souvent de taper sur ceux qui n’ont pas assuré. Oui, Jayson Tatum va être pointé du doigt, tout comme la second unit de Beantown qui est totalement passée à côté de son match, mais il ne faut pas oublier non plus ceux qui ont fait le boulot et qui ont entretenu l’espoir d’une victoire qui semblait longtemps impossible. Deux garçons viennent directement à l’esprit : Jaylen Brown et Al Horford. Alors que Boston filait droit au massacre après une première mi-temps désastreuse, le duo va prendre les choses en main pour croire encore un peu à l’exploit. En attaque, dans l’intensité, les deux joueurs donnent le ton et c’est tout le TD Garden qui retrouve des couleurs. On les avait laissé à -22, il n’y a que dix points d’écart avant le dernier acte ! Une belle preuve de l’apport des deux bonhommes dans la révolte ? Ils ont planté 35 des 51 points de Boston dans la deuxième mi-temps. En un mot : indispensables.

Avec 34 points (12/23 au tir, 5/11 de loin) et 7 rebonds, le Jay Brother a montré sur ce match et sur cette série de manière générale qu’il avait tout d’un grand. Leader de révolte pour les siens, capable d’aller planter ses points en solitaire contre une défense pourtant étouffante, Brown a été à la hauteur de l’événement et ça promet forcément de belles choses pour la suite. On rappelle qu’il ne s’agit que de ses premières Finales NBA et surtout il n’a que 25 ans. Maintenant, il va falloir montrer un peu plus de régularité, soigner ses prises de décision, gommer les petites imperfections (5 ballons perdus ce soir quand même) mais il y a de quoi avoir le sourire pour la suite. Un petit jeunot, ce n’est pas vraiment la définition qu’on peut faire d’Al Horford mais le Dominicain semble toujours avoir ses jambes de 20 ans. Exceptionnel durant cette campagne de Playoffs et ayant pu enfin goûter aux Finales NBA, l’intérieur rend les armes non sans avoir tout donné. Si sa première mi-temps est discrète, on voit direct la différence qu’il est capable de faire lorsqu’il est vraiment dans son match. Son troisième quart-temps est tout simplement brillant. Cette énergie qu’il injecte des deux côtés du terrain, ce leadership par les actes, c’est exactement ce qu’il fallait pour réveiller les siens. Avec 19 points, 14 rebonds, 2 interceptions, 1 contre et des pourcentages sympatoches, Al finit sa saison sur une énième grosse perf’ mais ces Warriors étaient tout simplement trop forts. Dur de savoir s’il s’agira de sa seule Finale NBA en carrière (il a quand même 36 ans hein) mais il aura fait ce qu’il fallait pour ne pas avoir de regrets. C’est déjà ça de pris.

Jaylen Brown et Al Horford ont fait de leur mieux mais il aura manqué un peu de renfort pour faire douter une équipe de Golden State sûre de sa force et létale au bon moment. Si certains pourront être blâmés au réveil, on en connaît deux qui n’auront pas volé la douche.