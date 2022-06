Habituellement, au stade des Finales NBA, on assiste à des rencontres assez serrées de la première à la 48e minute. Mais cette ultime série entre Golden State et Boston a été caractérisée avant tout par des runs assez sensationnels. Le plus fou d’entre eux ? Celui qu’on a vu cette nuit, les Warriors infligeant un incroyable 21-0 aux Celtics lors de la première mi-temps.

Quand on a vu les premières minutes de ce Game 6, on s’est dit que ça allait être dur pour les Warriors. Certes, on s’attendait à un gros début de match de la part des Celtics, menés 3-2 dans la série et donc dans l’obligation de se bouger pour espérer rester en vie. Mais en plus d’être bien entrés dans la rencontre, ils ont carrément pris les Dubs à la gorge en infligeant un 14-2 assez violent sur les quatre premières minutes du premier quart, tout ça dans un TD Garden chaud bouillant. De quoi déjà penser à un Game 7 dimanche ? Pas si vite. Parce que les Warriors, ils en ont vu d’autres hein. Lentement mais sûrement, ils ont grignoté leur retard en resserrant la vis en défense et en trouvant progressivement leur rythme offensif. De 14-2, le score est passé à 22-16 pour les Celtics.

Et puis ensuite, l’avalanche.

Pendant cinq minutes, entre la fin du premier et le début du second quart, les Celtics vont vivre un véritable cauchemar. Les Warriors eux, sont comme dans un rêve. On vous balance les chiffres, attention ça fait très très mal : 21-0 pour Golden State, 8/12 au tir dont 5/7 du parking pour GS contre 0/7 au shoot (0/4 à 3-points) pour Boston, aucun turnover chez les Dubs contre deux côté Celtics. Preuve de la violence du truc, c’est tout simplement la série la plus sale de l’histoire des Finales NBA sur les 50 dernières années. Oui, on n’a jamais vu un tel run (autant de points sans que l’autre équipe ne score) en l’espace d’un demi-siècle. On a comme l’impression que Golden State voulait se venger de l’incroyable quatrième quart infligé par Boston aux Warriors lors du Game 1 de la série (40-16), on peut dire que la réponse fut sanglante.

The @warriors 21-0 run in the first half of Game 6 is the longest run in a #NBAFinals in the last 50 years! #NBA75 2nd half coming up NEXT on ABC 🏆 pic.twitter.com/laWcbg0UMt — NBA (@NBA) June 17, 2022

Mais au-delà des chiffres, que s’est-il vraiment passé lors de ces cinq minutes absolument lunaires ? Déjà, la défense des Warriors a véritablement sorti les barbelés sur demi-terrain, obligeant les Celtics à prendre pas mal de shoots extérieurs en fin de possession. Le coach Steve Kerr l’a mentionné lui-même entre le premier et le second quart, la pression défensive exercée par Golden State à travers les rotations a permis aux Dubs de retourner le momentum du match. Grâce à sa solidité dans sa moitié de terrain, GS a pu accélérer le rythme, concrétisant plusieurs opportunités en transition après des stops défensifs ou des turnovers de Boston. Que ce soit à travers des paniers faciles près du cercle ou des banderilles de loin, les Warriors ont tout simplement coupé les jambes des Celtics, qui ont accordé plusieurs rebonds offensifs cruciaux durant ce run de malade. Stephen Curry a planté, Jordan Poole était en feu (et chanceux), Draymond était partout (même lui a planté du parking !), Wiggins a pesé des deux côtés du terrain, et Gary Payton II a été hyper précieux. Le plus impressionnant dans tout ça ? La seconde partie du run – au début du deuxième quart – a été réalisée alors que Curry était assis sur le banc. Une phrase assez incroyable quand on sait à quel point Golden State a parfois pu galérer sans Steph sur le terrain. Mais pas cette nuit. En face, le cinq Tatum – Brown – Smart – Horford – Grant Williams n’y a vu que du feu, et les Celtics n’ont jamais réussi à s’en remettre. Ils ont continué à se battre jusqu’au bout, ils ont réussi à revenir à moins de dix points à un moment donné dans le quatrième quart, mais ils partaient de trop loin. Beaucoup trop loin.

Un 21-0 dans un match de Finales NBA face à une équipe aussi solide que les Warriors, ça ne pardonne pas. On n’aurait jamais pensé assister à une telle série à ce stade de la compétition mais rien n’est jamais impossible avec Golden State, qui avait déjà planté un 20-0 aux Raptors lors des Finales 2019. Incapables de réagir et peut-être aussi tétanisés par l’enjeu, les Celtics étaient tout simplement KO debout, sifflés par leur propre public du TD Garden…