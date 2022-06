Critiqué sur ces Finales NBA et malmené par un public de Boston qui avait fait de lui l’ennemi public numéro 1, Draymond Green a connu des hauts et surtout des bas dans cette ultime série face aux Celtics. Mais quand il a fallu montrer son meilleur visage au meilleur moment ? Il a répondu PRÉSENT ! Un vrai patron.

« J’ai laissé tomber Stephen Curry. » Voilà comment Draymond Green avait démarré les Finales NBA 2022, avec une performance indigne de son statut dans la défaite inaugurale des Warriors. C’était il y a tout juste deux semaines. Aujourd’hui, Dray est champion NBA pour la quatrième fois de sa carrière et vient de jouer un rôle crucial dans la victoire décisive des Dubs. 12 points, 12 rebonds, 8 passes, 2 interceptions, 2 contres en 42 minutes. Ça c’est pour les stats. Des stats symboliques de l’impact et de la polyvalence du bonhomme cette nuit. Une activité de tous les instants, de la défense élite, du playmaking et même du scoring, bref du grand Draymond ! Sur certaines séquences, on a carrément eu l’impression de revenir quelques années en arrière, lorsque Green évoluait encore dans son prime au sein de la machine Warriors. De quoi dégoûter les Celtics, qui ne s’attendaient sans doute pas à voir la grande gueule des Warriors… rentrer plusieurs tirs dans le périmètre et même deux shoots du parking. Oui, Green a marqué plus de 3-points que Jayson Tatum cette nuit, et a notamment rentré un shoot crucial au bout de l’horloge des 24 à la fin du troisième quart, quand Boston était en plein run. Pas de doute, c’était la soirée des Warriors. Et celle de Draymond.

En jambes et bien décidé à tout donner pour mettre le couvercle, le leader émotionnel de Golden State a ainsi bouclé sa campagne de la plus belle des manières. Depuis qu’il a été benché au début du quatrième quart-temps du Match 4 à Boston, Draymond Green est redevenu Draymond Green pour aider les Warriors à renverser définitivement ces Finales NBA. Oui il a parfois galéré sur cette série. Oui il a même été cata à certains moments. Mais quand il a fallu répondre présent, Green a step-up. Dans le Game 2 alors que Golden State était mené 1-0. Dans les dernières minutes du Game 4 quand il est revenu sur le terrain pour aider à sécuriser la win. Dans le Game 5 quand il a fallu prendre le contrôle de la série. Puis dans le Game 6 au moment de conclure. Et ça, c’est la marque des grands. L’ADN de champion, voilà ce que c’est. Certains l’ont, d’autres non. Draymond fait clairement partie de la première catégorie et des plus grands winners de sa génération. Une phrase qu’il pourra balancer haut et fort sur son podcast lors du prochain épisode, avec la casquette ‘NBA Champions 2022″ fièrement fixée sur la tête et une bouteille de champagne dans la main.

« Je vous l’ai dit, ne nous laissez pas gagner le titre. On a gagné, alors vous allez m’entendre. » – Draymond Green, après le match

À 32 ans, les plus belles années de Draymond sont derrière lui. Mais Green reste toujours un pilier de la réussite des Warriors, de retour au sommet de la NBA après deux saisons sans Playoffs. Auteur d’une saison calibre DPOY et important dans les moments cruciaux des Playoffs, Dray peut désormais savourer. Préparez-vous, car il va ouvrir sa bouche tout l’été.