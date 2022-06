C’est normal quand on a un boulot de vouloir gravir les échelons au sein de l’entreprise. Il y a deux ans, Tyler Herro était le rookie le plus stylé de la bulle et Jack Harlow venait de sortir un son à son nom. Aujourd’hui, le natif de Milwaukee compte bien venir dans le bureau d’Erik Spoelstra le trophée de Sixième Homme de l’Année à la main et montrer qu’il peut devenir titulaire l’année prochaine.

Quelle saison de la part de Miami quand même. Une première place à l’Est accompagnée d’une présence en Finales de Conférence : il fait vraiment bon vivre en Floride. L’arrivée de Kyle Lowry et de P.J. Tucker aux côtés de Bam Adebayo et de Jimmy Butler a fait du bien, mais le gros apport de Tyler Herro en sortie de banc a aidé le Heat à passer un nouveau cap. L’ancien de Kentucky a tourné à 20,7 points, 5 rebonds et 4 assists en moyenne sur la saison. Une très très belle troisième saison pour l’arrière du Heat, élu Sixième Homme de l’Année devant Kevin Love et Cam Johnson. Pour ce qui est des Playoffs, l’arrière de Miami a galéré à trouver de la consistance : il est passé de 14,7 points au premier tour à 9,3 points de moyenne sur les Finales de Conférence Est, avec en plus une aine sacrément capricieuse qui l’a privé d’une grosse partie de la série. Aujourd’hui, Tyler est en vacances et commence déjà à se projeter sur l’exercice 2022-23. Présent en conférence de presse de fin de saison, le pyromane souhaite franchir un nouvel échelon : il aimerait être abonné au cinq de départ du Heat dès l’année prochaine.

« D’une certaine manière, j’aimerais être titulaire. C’est ma quatrième saison, je pense que je l’ai mérité, et nous verrons ce qui se passera. » – Tyler Herro

Une décla plutôt logique pour un joueur qui semble en pleine progression et qui ne demande qu’à foutre le feu avec les titulaires. Autre info intéressante, Tyler Herro est éligible jusqu’à la deadline d’octobre à une extension de contrat. Et après un trophée pareil, la somme demandée par l’ancien de Kentucky et son agent peut être belle, et c’est normal. Le Heat peut approuver le projet, mais pour cela il va falloir que Tyler ne gaspille pas ses tickets shoots supplémentaires. Sur les dix matchs disputés en tant que titulaire cette saison, le natif de Milwaukee affiche une moyenne de 20,5 points, donc très proche de sa moyenne totale. Mais au change, il y perd de son efficacité : en n’ajoutant que trois tirs supplémentaires en moyenne, Tyler Herro passe de 44% sur la saison à 37,6% de réussite au tir en tant que titulaire. Il faut également voir si l’équilibre de l’équipe n’est pas perturbé car le banc va perdre de sa puissance de frappe et pas qu’un peu. Après, il est possible que le parcours de Monsieur Herro ressemble à celui de James Harden il y a dix ans. Élu Sixième Homme de l’Année du côté d’OKC au cours de sa troisième saison (tiens, tiens), El Barbudo a explosé en tant que titulaire à… Houston. Cela ne veut pas dire non plus que Tyler Herro va être tradé cet été, loin de là, mais il va toquer fort à la porte du front office du Heat pour avoir ses billets verts. À voir si les deux parties réussiront à s’entendre.

« Je ne suis pas encore sûr, honnêtement, de ce qui va se passer. […] Nous verrons ce qui se passe cet été. Mon agent va parler à qui il doit parler, et nous verrons bien ce qui arrivera. »

Tyler Herro a franchi un vrai cap cette saison, maintenant il faut voir si Pat Riley et Erik Spoelstra seront partants pour lui proposer un deal et un rôle à la hauteur de ses attentes. Les fans du Heat espèrent que le scénario suivra la suite logique des choses. Dans le cas contraire, certaines franchises risquent de roder autour du pyromane en 2023.

Source texte : StatMuse, ESPN