Invité dans l’émission « The Old Man And The Three » de J.J. Redick en février dernier, Marcus Smart était revenu sur les Playoffs 2018 des Celtics : une campagne terminée par une élimination en Finale de Conférence contre les Cavs de LeBron James après un match 7 étouffant. Selon lui, les Celtics auraient battu les Warriors s’ils s’étaient qualifiés pour la finale. Une décla’ savoureuse à ressortir du placard, à quelques heures du début des Finales entre… Boston et Golden State.

Mine de rien, ça fait un petit moment que les Celtics font des bonnes saisons et performent régulièrement en Playoffs. Malgré tout, le seuil des Finales NBA se dérobait encore et toujours sous leurs pieds depuis 2010. C’est pourtant pas faute d’avoir essayé, avec plusieurs Finales de Conf’ disputées. C’était notamment le cas en 2018, une année où les Celtics ont été forts alors qu’on ne les attendait pas. Souvenez-vous : cette saison-là devait être la première saison des Celtics en tant que réels contenders pour la bague. À l’intersaison, Gordon Hayward venait renforcer les rangs et Kyrie Irving débarquait à Boston dans un trade fracassant avec Isaiah Thomas. Ajoutez à cela deux pépites à développer avec les « Jay Brothers », l’expérience d’Al Horford, le hustle de Marcus Smart, la fougue de Terry Rozier et vous obtenez une très belle équipe. Malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu. Dès les premières minutes du match de la reprise, la cheville de Gordon Hayward part en Y sur une mauvaise réception. Saison terminée pour l’ailier. Les Celtics prennent leur courage à deux mains et vont chercher une belle 2ème place, mais perdent Kyrie Irving sur une blessure à un genou. Sans leurs deux stars, les leprechauns n’étaient pas en condition de briller en Playoffs. Et pourtant… Portés par leur jeunesse et bénéficiant de l’avantage du terrain, ils éliminent les Bucks après un combat de 7 matchs avant de mettre fin au parcours des Sixers. Les voilà en Finale de Conf’ contre les Cavs du King LeBron James. Admirables de courage, les C’s finiront par s’incliner après une série épique en 7 manches, étouffés dans leur TD Garden par un BronBron tout simplement royale. Une série qui a visiblement laissé des regrets aux Verts car Marcus Smart semblait encore amer en février dernier.

« Si nous avions été en Finale à la place de LeBron en 2018, nous aurions certainement battu Golden State. »

“If [the Celtics in 2018] went to the championship instead of LeBron… we definitely would have beat Golden State that year.” — Marcus Smart in February 🎥 @OldManAndThreepic.twitter.com/iZd5615cvb — The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) May 31, 2022

On en arrive donc à cette décla de Marcus Intelligent. Evidemment, impossible de savoir ce qui aurait pu se passer en cas de qualif de Boston en 2018, même si Golden était grandissime favori avec son quatuor monstrueux. Une chose est sûre néanmoins, cet extrait lance parfaitement la confrontation à la veille de la première confrontation. Et l’histoire est bien faite, puisqu’on va retrouver des deux côtés pas mal de joueurs majeurs déjà présents en 2018 : Klay Thompson, Steph Curry ou encore Draymond Green feront face à Al Horford, Jaylen Brown, Jayson Tatum et bien évidemment Marcus Smart. Voilà qui nous promet des « duels dans le duel » intéressants : qui de Draymond ou Marcus gagnera le titre honorifique de chien de garde de la série ? Les Jay Brothers peuvent-ils ringardiser les Splash Brothers ? Qui de la jeunesse ou de l’expérience prendra le dessus ? Allez, plus que quelques heures à attendre.

Toujours sympa de ressortir ce type de déclas, d’autant plus pour lancer une série comme celle qui nous attend. Marcus peut bien dire ce qu’il veut, on ne saura jamais s’il avait raison. À voir à présent si la version 2022 des Celtics saura donner un peu de crédit à son prono.

Source texte : « The Old Man And The Three »