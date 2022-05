Big Baby comme surnom, ça pète. Que ce soit celui d’un joueur NBA, d’un boxeur ou d’un catcheur, ça matche. Devinez quoi ? L’ancien joueur de Boston et des Clippers, Glen Davis, veut enfiler les gants et se battre sur des rings. Un premier rendez-vous le 13 août prochain, avec le tournoi de boxe du youtubeur américain Jake Paul.

Glen Davis porte avec lui depuis la fin de sa carrière NBA, une belle réputation de voyou. En 2018, l’intérieur avait été arrêté pour possession de marijuana dans le Maryland. En plus de cela, on vous en avait parlé il y a plus d’un an, mais Glen Davis et 17 autres joueurs NBA ont été impliqués dans une affaire de fraude à l’assurance santé. Une histoire qui a poussé les tribunaux à placer l’ancien pivot des Celtics en liberté conditionnelle. Liberté conditionnelle qu’il a violée en mars 2022, en se rendant au TD Garden. L’avocat de Glen Davis a déclaré que le déplacement de son client était autorisé car il s’est rendu à Boston pour y performer son spectacle de comédie. Big Baby a effectivement eu une carrière dans le stand-up, et va bientôt switcher vers les rings. Selon ESPN – info partagée par l’ancien joueur lui-même – Glen Davis va participer au tournoi de boxe de Jake Paul, youtubeur américain comptant plus de 20 millions d’abonnés. Son adversaire devait se battre contre Larry Sanders, ancien joueur des Bucks, mais ce dernier ne serait pas dispo le 13 août à cause de sa participation à la Big 3 League. Son nouvel opposant pourrait être un ancien catcheur de la WWE. Alors qu’on pensait qu’il n’avait aucune expérience dans les sports de combat, Davis s’est exercé au MMA pendant son temps avec les Celtics et est apparu comme un invité de l’UFC à la Fan Expo de l’UFC en 2010.

Hoops-boxing crossover: 8-year NBA vet Glen “Big Baby” Davis is targeted to be part of Jake Paul’s PPV event on Aug. 13, per sources. Paul’s Most Valuable Promotions was working on Davis-Larry Sanders, but is now evaluating new opponent due to Big 3 commitment for Sanders. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 26, 2022

Après sa carrière de joueur NBA qui a pris fin en 2015, Glen Davis est parti s’exiler en septembre 2018 à Zadar en Croatie. Mais l’ancien Celtic a sûrement eu le mal du pays et est revenu trois mois plus tard pour… aller jouer au Canada. La carrière de Big Baby a commencé à la fac de LSU, et sera ensuite sélectionné au deuxième tour de la Draft 2007 par les SuperSonics de Seattle. Sa carrière NBA débute à Boston, où il a remporté un titre dès son année rookie aux côtés de Kevin Garnett, Rajon Rondo et Ray Allen. L’intérieur est rapidement devenu le chouchou des fans pour sa personnalité haute en couleurs et son humour (d’où les one man show aujourd’hui) pendant son séjour à Boston, avant de s’envoler pour Orlando où il passera trois saisons à 11,6 points et 6,4 rebonds de moyenne. Big Baby finira sa carrière dans la Ligue du côté des Clippers.

Glen Davis va donc devenir boxeur, mais dommage son surnom de gros bébé dans ce monde est déjà attribué à Jarrell Miller. Donc si on peut avoir sous peu un combat professionnel de la catégorie poids lourds entre le Big Baby basketteur et le Big Baby boxeur, ce serait vraiment sympa.

