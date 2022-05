Pour la sixième fois de sa carrière, Draymond Green va jouer les Finales NBA après la qualif’ des Warriors face aux Mavericks la nuit dernière. Reste à voir désormais qui sera l’adversaire des Dubs sur la grande scène. Plutôt Boston ou Miami ? Réponse cette nuit mais Draymond se prépare déjà à jouer les Celtics.

Juste à l’extérieur du Chase Center, Draymond Green et Stephen Curry ont célébré leur titre de champion de la Conférence Ouest aux côtés des grandes têtes de TNT, aka Shaquille O’Neal, Kenny Smith, Charles Barkley et Ernie Johnson. L’occasion pour eux d’exprimer leurs sentiments par rapport au retour au top des Warriors après deux années sans Playoffs, mais aussi d’offrir leur impression sur la grande échéance à venir à savoir les Finales NBA. Alors que Boston et Miami se battent toujours de l’autre côté du pays pour tenter de valider leur ticket afin de rejoindre Golden State, Draymond n’a pas hésité à se projeter en déclarant sans sourciller que le prochain adversaire des Warriors jouera en vert.

« Je pense que les deux équipes sont solides. Boston pose pas mal de problèmes surtout offensivement, et la défense est incroyable » a d’abord déclaré Green, avant d’ajouter sous l’insistance de Shaq, « Tu me demandes contre qui j’ai envie de jouer, je te dis contre qui on va jouer : on va jouer Boston. C’est contre eux qu’on va jouer. »

Réputé pour sa grande bouche et aussi actif sur son podcast que sur les parquets NBA en ce moment, Draymond Green n’a évidemment pas peur de l’ouvrir et en voici une nouvelle preuve. On imagine que cette déclaration, même si elle n’a rien d’insultante dans le fond envers le Heat, a dû arriver aux oreilles d’Erik Spoelstra et des joueurs de Miami, qui auront à cœur de montrer la nuit prochaine au TD Garden que Mister Green est peut-être allé un peu trop vite en besogne.

Après, on ne va pas reprocher à Draymond d’être honnête derrière les micros, d’autant plus qu’on est plutôt d’accord avec lui à l’heure de ces lignes. Difficile en effet d’imaginer aujourd’hui un scénario dans lequel le Heat parvient à renverser Boston en remportant les deux derniers matchs de la série pour gagner en 7. Les Celtics ont pris l’avantage dans le Game 5 en Floride et ont une occasion en or de boucler la boucle devant leur public, dans un TD Garden chaud bouillant. Défensivement c’est très fort, le duo étoilé de Boston Jayson Tatum – Jaylen Brown est dans une grosse dynamique, Miami semble au bout du rouleau physiquement, et Jimmy Butler n’est tout simplement pas Jimmy Butler. On ne va pas jamais enterrer prématurément le Heat car la franchise floridienne est réputée pour se battre jusqu’au bout et trouver des ressources même dans les situations les plus difficiles, mais les Celtics semblent un cran au-dessus aujourd’hui. Et si cette supériorité se confirme vendredi soir du côté de Beantown, ça veut dire qu’on aura un affrontement entre les deux meilleures défenses de la saison régulière en Finales NBA. Can’t wait !

Golden State contre Boston pour la dernière série de la saison, est-ce que cette affiche est inévitable ? Pour Draymond c’est oui, pour le Heat évidemment c’est non. Aux joueurs d’Erik Spoelstra de réaliser un exploit cette nuit pour faire mentir la grande gueule des Warriors, et éventuellement la croiser le 2 juin prochain pour le grand début des Finales NBA.

Source texte : NBA on TNT