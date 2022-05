Bien gêné par la défense des Warriors, Luka Doncic a sorti sa pire performance depuis le début de ces Playoffs 2022. Connaissant le garçon, il prépare sûrement une revanche XXL.

Au moment de recevoir Luka Doncic pour le Game 1, les Warriors savaient que c’était un monstre qui posait les pieds sur le parquet du Chase Center. Les stats du prodige slovène sur les deux premiers tours ? 29 points, 10,7 rebonds et 5,7 passes pour taper le Jazz et 32,6 points, 9,9 rebonds et 7 passes pour envoyer Chris Paul et les Suns à Cancun. De quoi nominer Luka pour le trophée non-officiel de meilleur joueur de ces Playoffs 2022, avec Giannis Antetokounmpo, Jimmy Butler ou encore Jayson Tatum comme principaux concurrents. Comment arrêter un tel phénomène pour Golden State ? La mission semblait folle mais Steve Kerr a su trouver un garçon encore plus fou pour l’accepter. Ce joueur, c’est Andrew Wiggins. Accroché au short du Slovène tout du long, l’ailier All-Star a rendu une magnifique copie sur cette première manche. La feuille de stats de Doncic parle d’elle-même : 20 points à 6/18 au tir mais aussi 7 ballons perdus, pas exactement ce à quoi le Don’ nous a habitués. Le constat est encore pire sur la seule deuxième mi-temps avec… deux points à 1/6 au tir et six turnovers.

Cet écroulement, c’est celui d’un joueur qui est parfaitement pris par une défense toujours plus soudée. Doncic a eu beau demander des switchs sur Looney, le ballon ne rentrait pas plus dans le cercle. Forcément, quand le leader de Dallas est dans le dur comme ça et que les role players derrière ne sauvent pas la baraque, ça donne une défaite bien nette au tableau d’affichage. On se retrouve donc cette nuit pour le Game 2 (à partir de 3h du matin) et Luka va évidemment être au centre de l’attention. Vu ce qu’il montre depuis le début de cette postseason, il n’y a pas lieu de s’inquiéter mais on est très intrigué par ce deuxième duel à venir avec Andrew Wiggins. On tient peut-être le face-à-face qui peut décider de la suite de la série. Si Luka continue à enchaîner les briques et les pertes de balle, Dallas n’a sûrement aucune chance de passer en Finale. Comme dit plus haut, on ne tire pas sur l’ambulance et Doncic est bien capable de nous sortir un 38/12/8 et une win de patron dès le Game 2. Il y a d’ailleurs certains signaux plutôt encourageants pour les fans de Dallas. Il y a le calme montré par le joueur malgré un soir sans, pas toujours le cas quand on connait le caractère du bonhomme, mais aussi ce petit sourire en coin au moment de quitter le terrain. Il ne sourit pas à cause de la défaite de 25 points des siens hein, mais on dirait plutôt qu’il savoure déjà ce nouveau challenge à relever. Golden State a mis une muraille face à lui et le compétiteur qu’est Luka rêve déjà d’en faire des gravats.

Luka Doncic a connu un début de série délicat contre les Warriors. Réaction attendue dès ce soir pour donner une chance à Dallas de revenir à hauteur des Dubs. Vivement le début des hostilités !