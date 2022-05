C’est un classique de fin de saison NBA, les équipes types de l’année tombent et les votes sont désormais connus. Les All-Rookies Teams ont été dévoilées par la Ligue, avec peu de surprise mais quelques débats à entretenir tout de même chez les jeunes. Allez, on check ça tout de suite de plus près.

On n’est pas sur de la récompense de Hall of Famer, mais ça fait quand même plaisir à obtenir.

Prendre part à une All-Rookie Team, c’est le coup de tampon officiel sur le fait que vous avez vraiment bien réussi votre entrée en NBA. Cette saison, nombreux ont été les jeunes qui ont assuré pour leur première campagne professionnelle, et les discussions se sont multipliées autour du même sujet au fil des mois : elle est pas magnifique cette cuvée de Draft 2021 ? Alors que la grande cérémonie de 2022 approche dans un mois, ceux qui ont fait le job pour leurs débuts ont été félicités ce mercredi soir et les surprises ne sont pas immenses.

Voici le détail des votes, avec quelques explications plus bas.

🚨 OFFICIEL ! Les All-Rookie NBA 1st et 2nd Teams 2021-22 ont été dévoilées. pic.twitter.com/wWaYUxmc1w — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 19, 2022

Scottie Barnes, Cade Cunningham et Evan Mobley votés à l’unanimité.

Rien à redire là-dessus, c’est une évidence totale. Déjà car on a le Rookie de l’Année, Barnes, qui a été sensationnel avec les Raptors. Son duel avec Evan Mobley continue à faire suer les fans de Cleveland, pas l’ombre d’un doute non plus sur le fait que l’intérieur des Cavs mérite sa sélection unanime dans la première équipe. Quant à Cunningham ? Et bien les résultats des Pistons ont été à chier, mais le niveau intrinsèque du numéro 1 de sa Draft a été tout le contraire. Productif statistiquement, en progression constante tout au long de la saison, Cade n’a pas pu rattraper Barnes et Mobley pour le titre de ROY mais il est bien le meilleur guard des rookies au bout d’un an… en attendant la confirmation du beau finish de Jalen Green.

Jalen Green ou Josh Giddey en première équipe ?

Les fans du Thunder ont beau être contents de récupérer le 2nd choix de la Draft 2022, ils rouspètent tout de même en ce qui concerne l’absence de Giddey dans la All-Rookie 1st Team. Rien à redire concernant Franz Wagner, il a été ultra-solide avec Orlando. Mais le dernier spot de ce cinq majeur ultime, pris par Jalen Green, a fait réagir pas mal de monde. Les 13 matchs de moins joués par Giddey suite à sa blessure ont certainement joué un rôle, le jeune playmaker d’OKC étant particulièrement brillant pour ses débuts en NBA. Mais il ne faudrait tout de même pas commencer à pointer Jalen Green du doigt, lui qui a fini sa saison en trombe et est monté à des hauteurs spectaculaires, tant dans les airs que dans le scoring. Plus de 17 points de moyenne ? C’est du très lourd, et ça mérite bien une 1st Team. À vous de nous dire si vous auriez mis Giddey ou Green dans votre premier cinq.

Les steals de Draft ont le smile

Herb Jones, Bones Hyland, Ayo Dosunmu, respectivement les picks 35, 26 et 38, voilà qui devrait servir de rappel pour les General Managers ronflant après le Top 15 de la Draft ! On a vu quelques belles pépites profiter de leur environnement pour exceller, que ce soit Jones en défense à New Orleans, Ayo à la création chez les Bulls ou Bones au scoring du côté de Denver. Chapeaux aux décisionnaires qui ont fait ces picks, car au bout d’un an le label steal de Draft est bel et bien cousu sur le maillot de leur jeune phénomène. RAS concernant Chris Duarte, qui a loupé certes des matchs mais était tellement fort en début de saison qu’il était dans la course au Rookie de l’Année.

Jalen Suggs et James Bouknight au rapport

Dans les hauts choix de la Draft 2021 qui n’ont pas énormément convaincu, on attendra forcément mieux en année 2 de la part de Suggs (Orlando) et Bouknight (Charlotte), eux qui ont été choisi en places 5 et 11 de leur cuvée. Jonathan Kuminga et Ziaire Williams ont montré suffisamment de belles choses dans des équipes ultra-compétitives pour garder la tête haute, tout leur potentiel sera à développer dans les années à venir mais les fans de ces franchises se frottent déjà les mains en voyant les perspectives proposées par ces jeunes.

Voilà pour les 10 meilleurs jeunes de la saison, respectivement dans les All-Rookies 1st et 2nd Teams ! Maintenant vous connaissez le classique, qui va confirmer et qui va se rattraper ? Quel jeune future star, démarrant timidement sa carrière, va exploser en année 2 pour revenir sur ces votes et pointer du doigts les votants ? Affaire à suivre dans quelques mois, félicitations à ceux qui peuvent ajouter cette ligne à leur CV.