Après une remontada des Bucks et une gifle des Grizzlies la nuit dernière, nous partons à Philadelphie et Dallas pour deux Game 6 immanquables. Les patrons des deux conférences ont l’occasion d’en finir avec leur adversaire, l’accélérateur pourrait être branché très vite.

# LE PROGRAMME DU MERCREDI 12 MAI

1h : Sixers – Heat (beIN Sports 1)

3h30 : Mavericks – Suns (beIN Sports 1)

Programme sous haute tension cette nuit avec deux Game 6 qui peuvent signer la fin de deux demi-finales. On commencera notre soirée à Philadelphie avec le Heat en déplacement pour tenter d’envoyer la clique d’Embiid en vacances. Miami a très bien réagi au Game 5 à la maison avec un +35 très violent envoyé en pleine face des Sixers. Philly n’a pu compter sur aucun de ses joueurs pour espérer remonter. Joel Embiid reste un élément moteur de ce groupe, mais fragile. Jimmy Butler et Bam Adebayo vont débarquer avec le couteau entre les dents au Wells Fargo Center dans l’optique de faire mal, accompagnés de leur bande de joyeux lurons. Toujours pas de Kyle Lowry par contre, vive Gabe Vincent.

Ensuite, on enchaînera avec un voyage dans le Texas, à Dallas. Luka Doncic et son équipe ont subi le courroux des Suns dans la deuxième mi-temps du Game 5. après une première période pourtant serrée. Les esprits se sont échauffés vers la fin avec Marquese Chriss et Bismack Biyombo qui se cherchent et Doncic et Booker qui s’envoient des mots doux également. Il risque de faire très chaud à l’AAC à 3h30 du matin, heure française. Surtout que l’antre des Mavs a toujours répondu présent lors de ses Playoffs, et les hommes de Jason Kidd en auront encore besoin cette nuit pour arracher un Game 7.

Le mantra des matchs de ce soir peut se résumer à : « marche ou crève ». Soit Philly et Dallas résistent à l’envahisseur et continuent de marcher, soit ils se font piétiner et jouent leur dernier match de la saison. Rendez-vous dès 1h du matin pour vivre ces deux matchs immanquables.