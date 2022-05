Mercredi, le média Sportico a révélé le Top 100 des athlètes les mieux payés au monde en 2022. Parmi eux, 36 sont des joueurs de basket évoluant en NBA. On retrouve des superstars, des anciens MVP, des bons trolls aussi, avec sur le trône toujours le King LeBron James.

Avant d’entrer dans les détails du classement, apportons quelques précisions sur la création de ce dernier. Ce top est calculé en fonction des salaires, des prize money et des revenus publicitaires de chacun. Il se base sur la période juin 2021 – mai 2022. Hommes et femmes sont mélangés.

Maintenant que vous connaissez les règles du jeu, venons-en aux faits. La Grande Ligue domine toutes les autres disciplines, même le foot. Elle place pas moins de 36 joueurs dans ce Top 100, faisant rayonner le basket au niveau économique, devant les footballeurs américains de la NFL (25). À la tête de ce classement, le King de la NBA LeBron James, avec 127 millions de dollars dont 90 de revenus publicitaires. Le joueur des Lakers est habitué à être sur la première marche, en voici une de plus. Cinquième l’an passé, LeBron a enclenché la vitesse supérieure avec ses nombreux partenariats. Nike, Rimowa, Walmart, GMC, AT&T, PepsiCo, Lobos et plus récemment Crypto.com sont autant de marques que de sources de revenus pour James. Sans oublier son important salaire chez les Lakers (36,9 millions), en plus des primes du All-Star Game et des produits dérivés. À ses côtés dans le Top 10, on retrouve trois anciens MVP : Stephen Curry en sixième avec 86,2 millions de dollars, Kevin Durant en septième avec 300 000 dollars de moins et James Harden en neuvième avec 76 patates. Au-delà du basket, on retrouve l’indéboulonnable trio footballistique avec Messi (122 millions), Ronaldo (115 millions) et Neymar (103 millions), respectivement deuxième, troisième et quatrième. Le boxeur Canelo Alvarez est lui cinquième (89 millions), Roger Federer huitième quasiment sans jouer (85,7 millions), et Tiger Woods ferme la marche avec 73,5 millions.

Si la NBA est très bien représentée dans ce classement, il ne faudrait pas oublier certains trolls qui piquent notre ego surtout par rapport à la concurrence. Malgré sa bonne saison avec les Cavaliers, Kevin Love mérite-t-il vraiment ses 31 millions de dollars de salaire et sa 87e place ? Que fout Kristaps Porzingis dans ce classement (75e) et comment peut-il être mieux payé que des mecs comme Jrue Holiday, Jayson Tatum et Nikola Jokic ? Enfin, le meilleur pour la fin : comment cela se fait-il que John Wall soit 37e avec plus de 40 millions de dollars sans avoir joué une seule seconde de la saison ? En dessous, on retrouve des joueurs de la trempe de Chris Paul (50e), Devin Booker (51e), Joel Embiid (55e) et même un certain footballeur nommé Mohamed Salah, joueur phare de Liverpool. Sacré Jean Mur.

Ce classement met non seulement en avant la NBA, mais plus globalement les sports collectifs. En effet, près de 90% des athlètes mentionnés dans ce top viennent d’un sport d’équipe, et ce pour une raison simple. Le salaire est garanti tout au long de l’année, même en cas de blessure. Contrairement au sport individuel qui se déplace sur un circuit dans le monde entier où les revenus sportifs dépendent des performances. Si une blessure intervient, l’argent disparaît.

Une bonne nouvelle pour la NBA d’un point de vue économique et marketing. Elle est présente de la première place avec LeBron James à la centième avec… Andrew Wiggins. Cependant, il est regrettable de ne pas voir plus de femmes dans le top, où se trouvent seulement deux noms féminins à savoir celui de Naomi Osaka et Serena Williams.

Source texte : Sportico