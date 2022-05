Phoenix – Dallas, Golden State – Memphis, Boston – Milwaukee, Miami – Philadelphie. Voici les quatre séries qui composent les demi-finales de Conférence 2022. Le point commun entre elles aujourd’hui ? Elles sont toutes à 3-2. L’occasion idéal pour faire le point avant le début des Game 6 ce soir.

Les Warriors n’ont pas réussi à valider leur ticket pour les Finales de Conférence la nuit dernière à Memphis, et on se retrouve donc avec quatre confrontations qui iront minimum en six matchs, et plus si affinités. Golden State, Phoenix, Milwaukee et Miami détiennent actuellement les commandes dans leur série respective mais on sait à quel point ça peut être dur de conclure lors des Playoffs NBA. Dans l’Apéro TrashTalk du jour, on se pose justement pendant une bonne quarantaine de minutes pour tenter d’imaginer la suite dans chacune de ces oppositions. Et pour cela, rien de mieux qu’un retour sur les matchs précédents afin de voir quelles sont les tendances actuelles. On a appris beaucoup de choses jusqu’ici, mais on n’est pas à l’abri de nouvelles surprises. Let’s go !

