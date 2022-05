Expulsé lors du Game 1 face aux Grizzlies à cause d’une faute flagrante de niveau 2 sur Brandon Clarke, Draymond Green a été sanctionné pour son excès d’engagement, obligeant ainsi les Warriors à jouer sans l’un de leurs piliers pendant l’intégralité de la deuxième mi-temps. Ce n’est pas la première fois que ça arrive en Playoffs, mais ne comptez pas sur Draymond pour changer sa façon de jouer.

Que l’expulsion de Draymond soit méritée ou non, que Draymond ait été victime de sa réputation ou pas, les faits sont là. Sa grosse faute sur Brandon Clarke dans les derniers instants de la première mi-temps a été synonyme de retour aux vestiaires et même après visionnage au sein des bureaux de la NBA, la Ligue a décidé de confirmer la décision initiale des arbitres : c’était une « Flagrant 2 » dimanche, ça reste une « Flagrant 2 » aujourd’hui. Qu’est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que Green n’est désormais plus qu’à deux fautes flagrantes (et donc une « Flagrant 2 ») d’une suspension automatique pour un match. En effet, en Playoffs, un joueur est suspendu après avoir accumulé quatre points pour fautes flagrantes, une Flagrant 1 valant un point et une Flagrant 2 valant deux points. La menace commence donc à peser sur les épaules de Green, qui sait mieux que quiconque ce que ça fait d’être suspendu pour un match important, puisqu’on rappelle qu’il avait raté le Game 5 des Finales NBA 2016 contre Cleveland pour accumulation de fautes flagrantes. Pour autant, est-ce que ça signifie que Draymond va baisser son niveau d’intensité pour les rencontres à venir ? Connaissant le bonhomme, ce n’est pas vraiment le genre de la maison. Et Green l’a confirmé en conférence de presse lundi (via ESPN).

« Je ne vais jamais changer ma façon de jouer. Cela m’a amené jusqu’ici. Cela m’a permis de gagner trois titres de champion NBA, d’être nommé quatre fois All-Star et Défenseur de l’Année. Je ne vais pas changer maintenant. […] Je ne vais pas retirer le mordant qui caractérise mon jeu. Car si je le fais, on rentrera à la maison prématurément, et les fautes flagrantes n’auront plus d’importance. Je ne peux pas retirer ce mordant. Cela ne marche pas pour moi. »

Draymond Green restera Draymond Green, quoi qu’il arrive. Mais peut-il rester Draymond Green sans pour autant se mettre dans des situations pouvant potentiellement pénaliser son équipe ? Peut-il rester fidèle à ce qui fait sa greatness sans mettre son destin entre les mains des arbitres ? Telle est la question. Car si les Warriors ont réussi à arracher la win sans Green lors du Game 1 à Memphis, on sait très bien qu’ils sont beaucoup plus vulnérables quand Draymond n’est pas sur le terrain. Et le principal intéressé le sait aussi. Il est trop important dans son rôle de quarterback de la défense et de connecteur en attaque. Alors comme vous pouvez l’imaginer, ses copains aimeraient voir Green éviter ce genre d’épisode, tout en restant lui-même. Peu importe si l’expulsion de dimanche peut être considérée comme sévère.

« Malheureusement, oui, il doit avoir conscience de ça. Je veux qu’il soit lui-même, qu’il réalise les actions qu’il est capable de réaliser, qu’il impacte la rencontre, qu’il soit démonstratif, qu’il soit Draymond. Mais il ne peut pas se retrouver dans une situation où l’interprétation des règles joue contre lui. » – Stephen Curry

Comme c’était déjà le cas lors de précédentes campagnes de Playoffs, on va suivre avec attention le total de fautes flagrantes que Draymond pourrait encore accumuler lors des échéances à venir. Une « Flagrant 1 » de plus et il sera directement sous la menace d’une suspension d’un match. Une « Flagrant 2 » supplémentaire et il ratera automatiquement la rencontre qui suit. Alors même si tu ne veux pas changer Draymond, fais gaffe car ça pourrait coûter cher. Remember 2016…

Ce qui fait la force de Draymond Green peut parfois jouer contre lui. Et on a eu un nouvel exemple ce week-end du côté de Memphis. À Draymond désormais de rester lui-même au maximum tout en évitant de se retrouver dans des situations où sa réputation peut potentiellement le pénaliser. En est-il vraiment capable ? Pas sûr.

