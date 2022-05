Le lundi reste le meilleur jour de la semaine et, vous avez l’habitude, on attaque l’heure du déjeuner avec un petit Top 10 all-time. Allez, à table !

Un lieutenant qui rate les trois-quarts d’une saison volontairement et qui constate en Playoffs que son équipe « n’est pas assez investie » mérite-t-il de figurer dans ce classement ? On vous laisse à votre imagination, à votre réflexion, et dans cette grosse heure de vidéo vous découvrirez en tout cas ceux qui ont fait le bonheur de leurs franchises en tant que « lieutenant », en tant que n°2, ou n°3 d’ailleurs. L’essentiel de la lumière est mise sur un franchise player, top scoreur de la Ligue, MVP, MVP des Finales ou tout ce que vous voulez ? Eux font le job aussi, pas dans l’ombre car on parle tout de même de mecs aux stats assez folles parfois, et sans eux pas de succès, pas de bagues. L’heure de rendre à César ce qui appartient aussi à César, car sans armée pas de grande victoire.