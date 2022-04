À quelques heures du Game 6 très important entre les Grizzlies et les Wolves, on apprend que Steven Adams entre dans le protocole COVID. Au vu de sa série, on peut penser que c’est une bonne nouvelle pour… Memphis.

Avec l’allégement des mesures sanitaires, on oublierait presque que le COVID vit encore parmi nous et que ce « Health and Safety Protocol » existe toujours. Zach LaVine était tombé dedans il y a quelques jours, aujourd’hui c’est Steven Adams qui en paye les frais. Le pivot habituellement titulaire des Grizzlies ne pourra pas être présent pour la fin de la série contre Minnesota (du moins pour le Game 6). Cette absence fait chuter au plus bas la moyenne d’âge de l’effectif de Memphis mais apparemment dans cette franchise, plus on est jeune, plus on est performant. Steven Adams n’était pas la pièce maîtresse de Taylor Jenkins dans cette série et ce dernier devrait ainsi pouvoir se débrouiller sans. En revanche, cela va plus que jamais demander à Jaren Jackson Jr. un changement drastique qu’il se doit de faire depuis le début de cette série : prendre moins de fautes. Il est le plus à même à défendre Karl-Anthony Towns, cependant son nombre de fautes conséquent l’oblige à sortir du terrain au moment où ses coéquipiers ont le plus besoin de lui. Bref, plus de jugeote et moins d’énervements inutiles.

Memphis Grizzlies say center Steven Adams has entered health and safety protocols and will be out for Game 6 against the Minnesota Timberwolves on Friday. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) April 28, 2022

L’absence de Steven Adams va au final plus embêter Minnesota et surtout KAT que Memphis. Lorsque le sosie non-officiel de Jason Momoa était sur le terrain face au gros matou en début de série, c’était l’humiliation assurée. Towns a clairement pris le dessus physique et psychologique sur Adams qui est depuis abonné au banc de touche dans cette série. Outre les énormes perfs de Brandon Clarke, on a vu du Xavier Tillman à sa place. Un choix que Jenkins était obligé de prendre pour maintenir les chances de victoire de son équipe. Un choix payant puisque les Grizzlies mènent 3-2 dans la série et possèdent une balle de match supplémentaire que leur adversaire. Et sans Steven Adams pour donner des points « faciles » à KAT, la série pourrait s’arrêter très bientôt.

Le grand ours Steven Adams restera couché chez lui ce soir, sûrement avec des grandes tranches de viande fraîche devant sa télé. Bonne nouvelle pour Memphis, ça ne devrait pas changer grand-chose sur le terrain, même si sa présence dans le vestiaire risque de manquer. Le Game 6 entre Memphis et Minnesota a lieu cette nuit à 3h en direct du Target Center.