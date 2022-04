Le lundi reste le meilleur jour de la semaine et, vous avez l’habitude, on attaque l’heure du déjeuner avec un petit Top 10 all-time. Allez, à table !

Ici-même, le lien censé accompagner toutes vos journées et toutes vos nuits.

On commence cette nouvelle semaine avec un Top 10 all-time bien sympa. Le thème du jour est pour les nostalgiques : « Lui… dans la NBA actuelle ». Vous l’aurez compris, l’idée est de prendre des joueurs du passé et d’imaginer qui aurait kiffer jouer dans la Ligue en 2022. On précise direct pour les petits malins, l’idée n’est pas d’expliquer que Michael Jordan ou Wilt Chamberlain auraient été très bons aujourd’hui aussi, on s’en doute un peu, mais plutôt d’insister sur des joueurs qui ont joué à des époques où leurs styles ne suivaient pas forcément la tendance et qui auraient pu (peut-être) davantage cartonner dans la NBA d’aujourd’hui. On balance nos mentions honorables, nos dix lauréats et on vous attend dans les commentaires.