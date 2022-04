Interrogé en sortie de victoire face aux Mavs, Rudy Gobert a lâché un « vilain mot » en interview et la patrouille d’Adam Silver a décidé de sanctionner son portefeuille. Hop, 25 000 dollars en moins pour le pivot français.

Que la Ligue peut faire sa rabat-joie parfois ! Interviewé après son game winner contre Dallas, Rudy Gobert a balancé un « fuck the talk » qui n’a pas plu à la NBA, code de comportement oblige. Ces trois mots sont le fruit de l’adrénaline de la victoire mais aussi d’un certain agacement par rapport à tous les articles et les spécialistes qui ont rabaissé le Jazz sur les dernières semaines. Alors qu’Utah vient de l’emporter grâce à son alley-oop, on lui balance encore au visage une question sur les limites de son équipe en Playoffs ces dernières années. Forcément, Rudy n’avait pas vraiment envie de revenir là-dessus, préférant savourer l’instant et expliquant que l’équipe allait faire de son mieux pour se qualifier.

Difficile de ne pas apprécier cette sortie de Gobert, qui montre son leadership en envoyant balader les critiques et en appelant l’équipe à se concentrer sur elle-même. Peut-être que les résultats récents n’ont pas été incroyables mais Utah est toujours en course pour se qualifier et le groupe peut utiliser les commentaires des experts comme motivation supplémentaire pour se dépasser. Ça tombe bien, il y a un Game 5 capital qui arrive dès ce soir. Pour revenir sur l’amende, on voit quand même que ce n’est pas bien méchant. Rudy est souriant avant de sortir sa phrase et il semble tout en contrôle, vraiment pas de quoi fouetter un chat. C’est là qu’on regrette parfois la tolérance zéro des instances par rapport aux sorties des joueurs et des coachs dans les médias. Ce n’est pas comme s’il insultait les arbitres ou le public, on est loin d’un drama ici. S’ils ne peuvent plus montrer leurs émotions après une fin de match au couteau, on va vite se retrouver avec des interviews mornes genre « bon match, on est contents, bonne soirée ». Pas ce qu’on aime voir et encore moins en Playoffs, le moment le plus excitant de la saison. Et puis un peu de trashtalking ne fait pas de mal de temps en temps pour ajouter un peu de sel à une série déjà passionnante.

Rudy Gobert a balancé une petite phrase qui n’a pas plu à la Ligue et le pivot tricolore va devoir passer à la caisse. Une grosse perf’ dans le Game 5 de ce soir et on aura déjà oublié cette nouvelle.