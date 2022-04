Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce lundi 25 avril, dixième jour des Playoffs, c’est un très joli programme que nous propose la NBA avec trois matchs à enjeu au menu. Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

01h00 : Nets (1,88) – Celtics (2,00)

02h00 : Sixers (1,31) – Raptors (3,90)

03h30 : Mavericks (1,66) – Jazz (2,35)

Le pari qu’on sent bien

Les Celtics l’emportent chez les Nets pour boucler la série (2,00) : dans cette confrontation hyper attendue entre Brooklyn et Boston, les Celtics sont en train de donner une petite leçon à la bande à Kevin Durant. Et rien n’indique que ça va changer vu le scénario de la série. KD est dans les choux, la défense des Verts fait des ravages, Jayson Tatum est le meilleur joueur du lot, et collectivement y’a plusieurs classes d’écart entre les deux équipes. À ça, vous ajoutez le retour de Robert Williams III côté Boston, tandis que Ben Simmons est lui toujours out côté Brooklyn. Alors franchement, avec en plus une cote à 2,00, on a bien envie de miser sur un joli sweep des familles, même si les Nets se battront sans doute avec l’énergie du désespoir.

Le combiné à tenter

Donovan Mitchell marque 25 points minimum + James Harden marque 20 points minimum (2,16) : combiné 100% scoring ce soir avec Donovan Mitchell et James Harden. Pour le premier, on mise sur 25 points, total que Spida a atteint dans trois des quatre premiers matchs de la série contre Dallas (et 23 dans le quatrième). On le sait, en Playoffs, Mitchell est plutôt du genre à passer la seconde et vu l’importance du match de ce soir, on peut s’attendre à une belle performance offensive malgré la solidité de la défense de Dallas. Pour le second, on vise moins haut car il faut bien avouer qu’Harden n’est plus vraiment à son meilleur niveau. Cependant, avec un Joel Embiid gêné par son pouce, Ramesse devra se bouger un peu plus et la barre des 20 points est largement atteignable. Face aux Raptors, l’arrière a dépassé deux fois la vingtaine en quatre rencontres.

Une petite folie pour finir ?

Le Jazz s’impose sur le parquet des Mavericks (2,35) : 2-2 balle au centre. Ce soir, Dallas et Utah vont se disputer un Game 5 crucial dans le Texas. La série est hyper serrée et semble pouvoir basculer d’un côté comme de l’autre. Le retour de Luka Doncic apporte évidemment un coup de boost aux Mavericks mais le Jazz a le momentum après avoir arraché le Game 4 à la maison sur un alley-oop Mitchell – Gobert. Est-ce que ce finish épique peut porter Utah vers une victoire à l’extérieur cette nuit ? Franchement, pourquoi pas.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

