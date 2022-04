Au fond du trou, les Nets se retrouvent au bord du sweep face aux Celtics et leur saison 2021-22 pourrait bien faire partie du passé dès demain matin. Forcément, une telle humiliation passerait mal du côté de Brooklyn et on est de plus en plus nombreux à se demander ce que ça signifie pour l’avenir du coach Steve Nash.

Il y a environ trois semaines, on avait sorti un papier spécial coachs pour mettre en avant ces entraîneurs potentiellement sur un siège éjectable en cas de fin de saison ratée. Parmi eux, des noms assez évidents comme Frank Vogel et Quin Snyder, mais aussi celui de Steve Nash. L’intégration du coach des Nets pouvait peut-être en surprendre certains début avril mais aujourd’hui, son avenir sur le banc de Brooklyn peut poser question. Parce que nous sommes potentiellement à quelques heures d’un terrible sweep pour ces Nets complètement malmenés par des Celtics tout simplement supérieurs collectivement. Pendant qu’Ime Udoka a mis en place un plan redoutable pour rendre la vie de Kevin Durant misérable, Steve Nash s’illustre plus par ses applaudissements pour encourager son équipe que par ses ajustements basket pour aider KD et ses copains à se sortir du piège bostonien. Les critiques dirigées envers l’ancien maestro des Suns sont notamment portées sur sa tendance à se reposer un peu trop sur le talent individuel de Durant et Kyrie Irving, eux qui ne voient pas vraiment le jour aujourd’hui face à une défense collective aussi forte que celle de Boston. Et forcément, sachant que ces Nets version 2022 ne sont pas vraiment réputés pour leur capacité à défendre leur propre panier, ça donne un 3-0 Boston qui ne demande qu’à être validé par un coup de balai ce lundi à Brooklyn. De quoi menacer la place de Steve Nash seulement deux ans après son arrivée chez les Nets ?

Pas si vite. D’après les sources de l’insider Marc Stein, le coach des Nets serait safe pour le moment. Non pas qu’il ait été suffisamment convaincant pour sécuriser son poste, c’est juste que c’est assez difficile de pointer le doigt sur Stevie en premier quand on sait à quel point c’était le bordel à Brooklyn cette année. On ne va pas revenir sur l’ensemble des épisodes ayant caractérisé la campagne chaotique des Nets mais entre la saga Kyrie Irving, le transfert de James Harden, les différentes blessures dont celle de Kevin Durant, ou encore Ben Simmons qui file tout droit vers une saison blanche, on peut dire que Nash n’a pas été aidé du tout dans sa quête d’équilibre. N’importe quel coach dans un contexte similaire aurait eu du mal à trouver un semblant de stabilité avec ce groupe, et c’est encore plus le cas pour un entraîneur qui est seulement dans sa deuxième saison sur un banc NBA. Et point intéressant mentionné par Marc Stein, Nash a perdu cette année des assistants de grande qualité comme Mike D’Antoni et – ironiquement – Ime Udoka, se retrouvant ainsi avec un staff moins expérimenté qu’auparavant. Bref, autant de circonstances atténuantes qui devraient permettre à Nash de revenir sur le banc des Nets pour la saison 2022-23, qui sera celle de tous les tests pour cette équipe de Brooklyn. Joe Harris et Ben Simmons seront (normalement) de retour, Kyrie Irving sera un joueur à plein temps pendant toute la saison (enfin on imagine), Kevin Durant aura un long été pour recharger les batteries après une saison usante, et y’aura pas de Barbu pour se plaindre de la situation. Ce n’est peut-être qu’à ce moment-là que le proprio Joe Tsai et le manager général Sean Marks pourront vraiment juger le travail de Nash. Et potentiellement le virer s’il ne répond pas aux attentes…

Arrivé à Brooklyn avec le soutien de Kevin Durant et Kyrie Irving, Steve Nash se retrouve forcément dans une position plus fragile aujourd’hui vu le fiasco de ces Playoffs 2022. Mais ça semble un peu tôt pour lui faire porter le chapeau, et il faudra probablement attendre la saison prochaine pour se faire une vraie idée de ses capacités à maximiser les Nets dans leur quête de titre NBA.

Source texte : Marc Stein