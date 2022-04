Allez hop, on y retourne. Quelques heures seulement après la fin d’un samedi soir haut en couleurs, la NBA nous offre de nouveau quatre matchs pour nous faire passer la soirée, la nuit et le petit matin. Cette fois-ci ? Une équipe peut valider sa place en demi-finale de conférence et gagner le droit de se prendre quatre ou cinq jours de chill.

# LE PROGRAMME DU DIMANCHE 24 AVRIL

19h : Bulls – Bucks (en direct sur BeIN Sports 3)

: Bulls – Bucks (en direct sur BeIN Sports 3) 21h30 : Nuggets – Warriors (en direct sur BeIN Sports 3)

: Nuggets – Warriors (en direct sur BeIN Sports 3) 1h : Hawks – Heat

: Hawks – Heat 3h30 : Pelicans – Suns

# CE QU’IL NE FAUDRA PAS RATER

Toujours privés de Khris Middleton, les Bucks tenteront d’éviter un premier tour à rallonge en partant de Chicago à 3-1.

On attend forcément un nouveau duel de leaders entre Giannis Antetokounmpo et DeMar DeRozan, même si chacun d’entre vous sait très bien que les deux cracks de cette série se nomment Bobby Portis et Alex Caruso.

Après trois francs succès consécutifs, les Splash Brothers 3.0 ont l’occasion de sweeper Nikola Jokic et les Nuggets. Ce serait cruel pour Denver, mais ce serait assez logique compte tenu de la forme olympique affichée par les Dubs.

Trae Young aura pour mission bien ardue de permettre aux Hawks d’égaliser à 2-2 dans la série. Kyle Lowry est incertain et Clint Capela pourrait faire son retour.

A l’instar des Bucks, les Suns devront montrer ce qu’est un vrai favori à la bague, malgré l’absence de Devin Booker. 3-1 dans la lunette à NOLA mais le duo Brandon Ingram / CJ McCollum a une bonne tête d’emmerdeur.

Quatre matchs et 12 heures de basket environ, histoire de commencer la semaine explosé car une fois c’est la coutume. On n’est pas fan de NBA pour se mater des grands Thunder – Pistons alors on inspire un grand coup et on en profite, on dormira une prochaine fois.