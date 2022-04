Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 24 avril, le deuxième des Playoffs, c’est un magnifique programme que nous propose la NBA avec quatre matchs à l’enjeu phénoménal dont deux à des horaires très européens ! Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

19h00 : Bulls (2,70) – Bucks (1,58)

21h30 : Nuggets (2,70) – Warriors (1,59)

01h00 : Hawks (2,20) – Heat (1,84)

03h30 : Pelicans (2,25) – Suns (1,78)

Pour votre premier pari, jusqu’à 150€ de paris gratuits à recevoir !

Si vous ouvrez un compte chez ParionsSport en Ligne, que vous y déposez jusqu’à 200€ (bonus maximum, avec 20€ ça marche aussi) et que, par exemple, vous jouez ces 200€ sur notre pari principal, vous pourrez avoir 400€ sur votre compte et donc avoir gagné 200€, si ça passe bien évidemment. Et si ça ne passe pas, votre dépôt vous sera remboursé sous forme de paris gratuits qui vous seront crédités sur votre compte. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

Le pari qu’on sent bien

Chris Paul et Deandre Ayton marquent minimum 20 points chacun (2,00) : les Suns ont perdu Devin Booker pour plusieurs semaines. Ils ont montré lors du match 3 qu’ils pouvaient tenir leur rang de favoris face aux Pelicans même sans leur arrière All-Star. Il n’empêche que la situation est tendue pour les cactus car les Pelicans sont très sérieux et équipés pour vraiment rivaliser le numéro de l’Ouest. Pour espérer pouvoir gagner ce match 4 et se donner de l’air dans cette série, Phoenix va devoir défendre le plomb et surtout compter sur la production offensive de son duo meneur-pivot. C’est ce qui s’est passé au match 3 et ça a payé. 20 points, ce n’est pas non plus tant que ça ! Chris Paul va avoir entre 15 et 20 tirs, Ayton aussi probablement étant donné les dégâts qu’il est capable de faire autour et dans la raquette. Donc pour l’un comme pour l’autre, atteindre la barre des 20 unités se jouera dans la réussite au tir car ils devraient avoir le volume nécessaire.

Le combiné à tenter

Jordan Poole marque minimum 20 points contre les Nuggets et DeMar DeRozan marque minimum 25 points contre les Bucks (2,00) : Jordan Poole est en feu pour ses premiers Playoffs. La défense des Nuggets n’arrive pas à le contenir. La cote est à 1,48. DeMar DeRozan voudra être plus agressif après la fessée reçue par les siens au match 3. La cote est à 1,35.

Une petite folie pour finir ?

Trae Young envoie 20 points ET 5 rebonds ET 7 passes décisives (4,15) : Young est tellement ben défendu depuis le début de la série que miser sur lui représente une folie. Et ça tombe bien puisque c’est ce qu’on recherche ici. Toutes proportions gardées, 20 points et 7 passes décisives c’est tout à fait atteignable pour le meneur des Hawks. Le risque réel de cette cote réside plus dans les rebonds.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

Pariez sur la NBA avec ParionsSport en Ligne